Todo fue una farsa: Greeicy Rendón aceptó haber engañado a cientos de fanáticos

Greeicy Rendón ha vuelto a dar de qué hablar en las últimas horas luego de confesar que engañó a miles de fanáticos que asistieron a uno de sus conciertos en el Movistar Arena durante el mes de marzo en la ciudad de Bogotá.

La reconocida cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón fue protagonista de un inesperado incidente durante su más reciente presentación en el Movistar Arena de Bogotá.

En medio de su espectáculo, supuestamente la cantante caleña había sufrió un inoportuno calambre en una de sus piernas, lo que la obligó a interrumpir su actuación. Las bailarinas y miembros de la organización acudieron rápidamente para ayudarla, brindándole el apoyo necesario y asegurándose de que se encontrara bien.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales, pues al parecer la mujer había sufrido una lesión que no le había permitido continuar con su presentación de manera común y corriente.

Greeicy Rendón confesó fingir el calambre en concierto

Sin embargo, en las últimas horas la misma artista colombiana fue quien confesó que toda la escena de su supuesto calambre había sido actuado y pensado previamente, lo que despertó molestias en sus seguidores.

En medio de una entrevista con ‘MoluscoTV’, la cantante caleña fue consultada sobre este episodio en el Movistar Arena y el entrevistador señaló que él se había dado cuenta inmediatamente que lo había fingido, a lo que Greeicy no tuvo oportunidad de negarlo.

“Pasan lo de los dos calambres, tengo que hacerte una pregunta… Yo creo que Greeicy conoce muy bien los medios, y los utiliza a su favor (…) Yo vi lo del calambre y me pareció genial, pero yo conozco de producción, tú me dices si si o si no (si fue fingido)”, le preguntó Molusco.

“Sí, exactamente”, le respondió la cantante.

El entrevistador señaló que todos los fanáticos que habían asistido al escenario le habían creído todo su show, a lo que ella respondió entre risas “Todo”, aseguró.

“Si me preguntan a mí, el calambre fue sumamente ensayado porque lo hiciste genial. Tú eres actriz (…) Yo noté que lo del calambre tú lo ensayaste a unos niveles bien cool, y quedó cabrón porque yo decía, lo noté”, le dijo el hombre a Greeicy.

Finalmente, la artista le respondió: “Me encanta actuar (…) Lo notaste porque tú sabes la logística, conoces lo que hay detrás pa’ que todo funcione”, concluyó.