Congresista ucraniana se arma: “Mujeres defenderán el país igual que los hombres”

La situación que se vive en Ucrania se hace cada vez más impactante para el resto del mundo y después de que el presidente Volodymyr Zelensky declarara ley marcial en el país y se colocara un traje militar para liderar la defensa en contra de la invasión rusa, cientos de civiles han actuado de la misma manera.

Ese es el caso de Kira Rudik, congresista, miembro del Parlamento de Ucrania, quien se ha hecho tendencia en las últimas horas en los medios internacionales más importantes del mundo luego de que mediante sus redes sociales le comunicara a todo el país su intención de aprender a usar su fusil y defender su patria igual que los hombres.

Le puede interesar: El impactante momento en el que un misil impacta un edificio residencial en Kiev

A través de su cuenta de Twitter, este viernes Rudik dejó en claro que está dispuesta a defender su país ante los ataques de las fuerzas rusas:

“Aprendo a usar una #Kalashnikov (un fusil de asalto AK47) y me preparo para portar armas. Suena surrealista, ya que hace solo unos días nunca se me habría ocurrido. Nuestros hombres protegerán nuestro suelo de la misma manera que nuestras mujeres. ¡Vamos Ucrania!”, escribió la mujer.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! pic.twitter.com/UbF4JRGlcy