CANAL RCN
Tendencias

¿Por qué el viaje de influencers colombianos a Israel desató polémica?

La controversia generó una avalancha de reacciones entre los internautas.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En redes sociales se desató un fuerte revuelo luego de que un grupo de influencers colombianos viajara a Israel como parte de una visita organizada.

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos
RELACIONADO

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

¿Por qué el viaje ha generado tanta controversia?

Varias figuras de la farándula colombiana llegaron a territorio israelí con el propósito de mostrar aspectos culturales, turísticos y sociales del país. Sin embargo, su presencia generó una intensa discusión pública debido al contexto del conflicto en Medio Oriente y la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza, en Palestina.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, muchos usuarios calificaron el viaje como “turismo de guerra”, “limpieza de imagen” y “blanqueamiento mediático”, acusando a los creadores de contenido de ignorar la gravedad de la situación que enfrenta la población palestina.

La actriz Johanna Fadul explicó que al recorrido fueron invitadas varias personalidades reconocidas, y que la iniciativa fue organizada directamente por la Embajada de Israel.

Trump pidió al presidente de Israel que indulte a Benjamin Netanyahu
RELACIONADO

Trump pidió al presidente de Israel que indulte a Benjamin Netanyahu

Esto se conoce sobre el viaje de Israel de los influencers

Las críticas se centraron en la presunta intención de que el grupo buscaba “mejorar” la percepción internacional de Israel como destino turístico, pese al conflicto. Para muchos internautas, los influencers habrían actuado con insensibilidad frente a las víctimas y al impacto humanitario del conflicto.

La controversia aumentó luego de que medios internacionales informaran que el gobierno israelí estaría financiando campañas con celebridades digitales para promover mensajes a favor del país.

Según esos reportes, los pagos podrían alcanzar los 7.000 dólares, aproximadamente 26 millones de pesos colombianos, por publicaciones destinadas a influir en la opinión pública y en los algoritmos de las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¡Insólito! pareja lleva 83 años de casados y se convierte en la más longeva del mundo

Karol G

¿Envió indirecta?: Karol G sorprende al dar contundente discurso en los Latin Grammy 2025

Shakira

Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2

Otras Noticias

Rusia

Rusia insta a EE.UU. a frenar acciones que afecten a Venezuela: este fue el llamado

Rusia cuestionó el despliegue estadounidense y reclama garantías para Venezuela. ¿Qué está pasando?

Elecciones en Colombia

Carlos Caicedo condiciona su participación en un frente amplio a propuestas y reglas de juego

El exalcalde de Santa Marta recolecta firmas en todas las regiones para inscribir su candidatura presidencial.

Dimayor

Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II

Ministerio de Minas y Energía

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?