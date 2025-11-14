¿Por qué el viaje de influencers colombianos a Israel desató polémica?

En redes sociales se desató un fuerte revuelo luego de que un grupo de influencers colombianos viajara a Israel como parte de una visita organizada.

¿Por qué el viaje ha generado tanta controversia?

Varias figuras de la farándula colombiana llegaron a territorio israelí con el propósito de mostrar aspectos culturales, turísticos y sociales del país. Sin embargo, su presencia generó una intensa discusión pública debido al contexto del conflicto en Medio Oriente y la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza, en Palestina.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, muchos usuarios calificaron el viaje como “turismo de guerra”, “limpieza de imagen” y “blanqueamiento mediático”, acusando a los creadores de contenido de ignorar la gravedad de la situación que enfrenta la población palestina.

La actriz Johanna Fadul explicó que al recorrido fueron invitadas varias personalidades reconocidas, y que la iniciativa fue organizada directamente por la Embajada de Israel.

Esto se conoce sobre el viaje de Israel de los influencers

Las críticas se centraron en la presunta intención de que el grupo buscaba “mejorar” la percepción internacional de Israel como destino turístico, pese al conflicto. Para muchos internautas, los influencers habrían actuado con insensibilidad frente a las víctimas y al impacto humanitario del conflicto.

La controversia aumentó luego de que medios internacionales informaran que el g obierno israelí estaría financiando campañas con celebridades digitales para promover mensajes a favor del país.

Según esos reportes, los pagos podrían alcanzar los 7.000 dólares, aproximadamente 26 millones de pesos colombianos, por publicaciones destinadas a influir en la opinión pública y en los algoritmos de las redes sociales.