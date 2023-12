Jessi Uribe se fue de frente contra la gente que lo criticó luego de concierto: "no hicieron sino joder"

El pasado miércoles 20 de diciembre, el cantante de música popular, Jessi Uribe, realizó una presentación gratuita en la carrera 27 con Avenida González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de celebrar los 401 años de la ciudad.

No obstante, las críticas por este evento no se hicieron esperar entre sus fanáticos, pues el montaje del escenario generó todo un caos en la movilidad de ese sector de la ciudad. Los trancones fueron eternos para los conductores en los tres días que se realizó la organización.

Jessi Uribe se pronunció ante las críticas

Tras conocerse el sinfín de señalamientos en su contra, el cantante de música popular se pronunció mediante un video de redes sociales. En primera medida, el artista aseguró que fue "un sueño cumplido", haber hecho este concierto en la ciudad y además, agradeció a los que hicieron posible el desarrollo de este.

No obstante, Uribe también aprovechó para responder a sus 'harters' que exigían un mensaje por parte suya después de la congestión vehicular.

"Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia. Y los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV, llórelas menor y báilalas lo logramos", dijo en Instagram.

¿Qué sigue ahora para Jessi Uribe?

Tras el éxito que tuvo con dicho evento, el artista sigue en la promoción de su disco 'D' Lejitos', que continúa escalando posiciones en las plataformas musicales, con canciones como 'Aquí sobro yo', 'Basta' y 'Detente' consolidándose como las favoritas de sus seguidores.

Además, el cantante tiene preparado un regalo especial para el cierre de este año: el lanzamiento de su nuevo sencillo, 'El dolor con el licor', que promete convertirse en la banda sonora de muchos durante las festividades de fin de año.

