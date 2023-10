Jhonny Rivera recordó su visita a Israel y mostró cómo viven las familias para protegerse de la guerra

La guerra en Israel, que estalló el pasado sábado 7 de octubre tras un ataque por parte del grupo yihadista terrorista Hamás, ha conmocionado a todo el mundo. Usuarios en redes sociales captaron en video los momentos exactos en los que los miembros de esta organización criminal se infiltraron en el territorio israeilí por aire, tierra y mar, asediando a cientos de civiles.

Varias figuras públicas colombianas, incluyendo actores, cantantes, políticos y artistas; han expresado sus condolencias por las cientas de víctimas que ha traído este conflicto y expresan que han puesto en oraciones a toda la población israelí y palestina.

Uno de los personajes que mostró su preocupación por la terrible situación que enfrentan los ciudadanos de este país fue el intérprete de música popular Jhonny Rivera, quien recordó cómo fue su visita a Israel hace unos años y mostró cómo son las viviendas en este lugar.

La casa en Israel que mostró Jhonny Rivera

El cantante realizó recientemente una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, una dinámica que utilizan los famosos para interactuar con sus seguidores.

En esta ocasión, un usuario expresó su angustia por el conflicto de este país del Medio Oriente: “Qué dolor lo que pasa en Israel, ¿qué palabras dirías a las familias que habitan allá?”.

Ante esto, el vocalista narró su experiencia cuando visitó el país hace varios años: “Hace unos años canté en Tel Aviv. Me llegó un mensaje de un señor que estaba a punto de morir y que su sueño era conocerme. (Me dijo) que me mandaba a recoger en Tel Aviv para que fuera hasta Ashkelon y fui”.

Así las cosas, emprendió un largo viaje hasta Medio Oriente para visitar a su gran fanático. El hombre lo recibió en su hogar, donde habitaba con su familia. La vivienda estaba ubicada justo en la Franja de Gaza, lugar donde se ha presenciado el conflicto bélico por años.

El anfitrión le mostró cada rincón de su casa, pero lo que más llamó la atención fue el sistema de protección que tenía contra explosiones, disparos y demás sucesos que ocurren durante la guerra.

Según le contó su fanático, todos los hogares en la región tienen un búnker, en donde se deben resguardar en caso de que suene una alarma por misiles o explosiones que lanzan desde Palestina. Tienen alrededor de un minuto para activar todos los protocolos y protegerse.

Están ubicados en los sótanos y cuentan con una gran cantidad de enlatados, linternas, agua y demás elementos de emergencia que les permiten sobrevivir en caso de que tengan que permanecer allí por mucho tiempo.

Las puertas están hechas en hierro y son blindadas. También cuentan con un reforzado sistema en las ventanas, el cual funciona en caso de que se presente una guerra química.

Tal como se muestra en el video, las ventanas tienen unas rendijas que se deben cerrar rápidamente y tienen dos capas de protección con puertas herméticas y un dispositivo que permite la purificación del aire. De esta forma, se evita la entrada de componentes químicos que puedan afectar la salud de los habitantes o incluso, causarles la muerte.

Estos espacios están diseñados para albergar de cuatro a cinco personas: “Es terrible la situación”, señala el artista, sorprendido por la forma como deben vivir las personas en este territorio, la incertidumbre que sienten todos los días y las acciones que deben tomar para salvar sus vidas todos los días.