Jorge Enrique Abello compartió emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Serrano: "Nunca te olvidaré"
El mundo del entretenimiento se despidió de Eduardo Serrano y Jorge Enrique Abello evocó los momentos compartidos junto a él.
Noticias RCN
11:21 a. m.
Jorge Enrique Abello compartió un emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Serrano.
¿De qué falleció Eduardo Serrano?
El actor venezolano falleció el jueves 11 de septiembre, tras enfrentar complicaciones de salud. Se destacó por estar en distintas producciones como 'Juana la virgen'; 'El rostro de la venganza'; 'Las amazonas' y en películas como 'Cangejo II' y 'Tosca, la verdadera historia'.
Murió a los 82 años en una clínica de Miami, Estados Unidos. La noticia causó gran impacto en la industria televisiva, donde su legado y versatilidad fueron ampliamente reconocidos y valorados.
¿Cuál fue el mensaje de Jorge Enrique Abello tras el fallecimiento de Eduardo Serrano?
El reconocido actor de 'Yo soy Betty, la fea' y demás producciones como 'Ana de nadie'; 'En los tacones de Eva' ,compartió un emotivo mensaje para despedirse de Serrano.
A través de Instagram, expresó su profundo cariño como colega y amigo, acompañado de una fotografía.
Querido Eduardo, te fuiste... Nunca te olvidaré. ¡Fuiste grande!! ¡Te llevo en el corazón!!, expresó Jorge Enrique Abello.
Tras ese mensaje, muchos internautas recordaron que ambos actores tuvieron la oportunidad de trabajar en la telenovela '¡Anita, no te rajes!', compartiendo pantalla y fortaleciendo su vínculo.
Mensaje de la hija de Eduardo Serrano
La familia tuvo la oportunidad de compartir un emotivo mensaje para despedirse del actor. Magaly Serrano, la hija, recordó la vida y los valores que le inculcó el actor.
Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario, aseguró la hija del actor.