Fuerte acusación de Catherine Ibargüen a Juan Pablo Llano en Masterchef

La semifinal de MasterChef Celebrity sigue siendo uno de los momentos más emocionantes de la televisión, y este jueves 5 de diciembre, la tensión entre los participantes alcanzó un nuevo nivel.

Caterine Ibargüen, la famosa exatleta, lanzó una acusación directa contra su compañero de competencia, el actor Juan Pablo Llano, quien lidera la tabla de puntos en esta importante etapa conocida como "La copa MasterChef".

Caterine Ibargüen acusa a Juan Pablo Llano de perjudicarla en el reto

El conflicto surgió cuando Claudia Bahamón explicó las reglas del día: los concursantes debían enfrentarse en duelos donde cada pareja trabajaría con diferentes tipos de leche. La ventaja la tenía Juan Pablo Llano, quien, gracias a su posición en la cima de la tabla con 6 puntos acumulados, tenía la facultad de asignar los ingredientes para cada duelo. Esta ventaja le otorgaba la oportunidad de influir en las decisiones de sus compañeros.

Sin embargo, Caterine Ibargüen no tardó en expresar su desacuerdo. En un tono visiblemente molesto, la exatleta confesó que preferiría haber trabajado con leche entera, pero aseguró que Juan Pablo había tomado decisiones que, según ella, la perjudicaban directamente. "O sea, Juan Pablo cada vez que tiene una ventaja me jode a mí. Siempre", expresó sin filtros, dejando en claro que no estaba conforme con la situación.

¿Cuál es la situación actual de Juan Pablo Llano en MasterChef?

Juan Pablo Llano ha sido uno de los participantes más fuertes de la competencia y, antes de este reto, se encontraba con 6 puntos acumulados, lo que lo mantenía en el primer puesto de la tabla de La copa MasterChef. Su ventaja es significativa, pero las palabras de Caterine Ibargüen demuestran que la competencia está lejos de ser sencilla para él. Con pocos desafíos restantes para definir quién avanzará a la gran final, los ánimos en la cocina están al máximo, y tanto Juan Pablo como Caterine están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en cada plato.

Este enfrentamiento no solo pone en juego el liderazgo de Juan Pablo, sino también la determinación de Caterine, quien sigue luchando por alcanzar la final y demostrar su habilidad culinaria. Sin duda, la semifinal de MasterChef sigue brindando momentos inolvidables.