Karol G entrega las razones por las que desea mantener su relación en privado con Feid

Una de las relaciones que más ha dado de que hablar en el 2023 ha sido la de los reconocidos cantantes del género urbano, Feid y Karol G. Aunque no han demostrado mucho su amor por redes sociales, ambos han dado de qué hablar en el mundo de la música y más por la relación anterior que tuvo la 'Bichota' con Anuel.

Bajo este contexto, muchos de los fanáticos se han preguntado el porqué han preferido mantener su relación en privado. Algunos indican que se ha debido por su ruptura amorosa con Anuel, mientras que otros aseguran que Karol G 'oculta' al reguetonero.

Karol G revela las razones por las que mantiene su relación en privado con Feid

Con todos los rumores en el aire, la 'Bichota' ha decidido salir a hablar y entregar las respectivas aclaraciones de este hecho. En una reciente entrevista de la intérprete con la revista Billboard se confesó.

“Es difícil a veces tener una relación y querer conservarla privada cuando somos figuras públicas… Pero en lo que más pueda es algo en lo que quiero empezar a conservar más para mí, creo que es una forma de cuidarlas”, dijo.

Asimismo, Karol G se refirió a que ha sido una “bendición” en su vida tener a Feid, pues entiende perfectamente sus tiempos y lo que puede brindar.

“Es una bendición para mí tener una persona que entiende que, a veces no tenemos mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista, a veces no puedo contestar una llamada o tengo un día entero en el que no cojo el teléfono y no puedo responder. Y que en vez de decir '¿qué estabas haciendo?', entiende perfectamente qué estaba haciendo”, concluyó.

Karol G y Feid entre los artistas más escuchados

El pasado 16 de junio, Feid y Karol G posaron agarrados de la mano previo a un concierto del 'Ferxxo' en Miami, Estados Unidos. Desde entonces, se acrecentaron los rumores de una relación entre los artistas colombianos. Pues bien, este 29 de noviembre, 'Spotify' reveló el 'Top-10 de artistas globales de 2023' y ambos figuran en esa exclusiva lista.

Feid y Karol G son los representantes del género urbano de habla hispana más relevantes del momento, junto a Bad Bunny. Los cantantes nacidos en Medellín han llevado la bandera de Colombia a los primeros puestos de los 'charts' más relevantes de la industria musical. Salomón Villada Hoyos apareció en el sexto puesto; mientras que Carolina Giraldo Navarro ocupó la novena casilla.

El 'Ferxxo' tiene 43.6 millones de oyentes mensuales en dicha plataforma musical. Sus temas más escuchados son: 'Hey Mor', con Ozuna (822.802.198 de reproducciones); 'Feliz Cumpleaños Ferxxo' (737.857.662); 'Classy 101', con Young Miko (611.153.747); 'La Inocente', con Mora (596.185.734) y 'Perro Negro', con el 'Conejo Malo' (207.087.510).