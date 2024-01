Karol G mostró espontáneamente el 'bozo' que no se depiló en diciembre

La famosa cantante Karol G siempre se ha destacado por ser auténtica y transparente con sus fanáticos, por lo cual se ha convertido en una de las figuras más queridas y admiradas por los colombianos, además de su increíble talento en la música.

Karol G muestra su ‘bocito’

En esta ocasión, ‘La Bichota’ sorprendió a sus fanáticos con una particular foto que subió a sus historias de Instagram, en la que mostró su versión más natural y sencilla, dejando a un lado los cánones de belleza que tanto han encasillado a las mujeres durante años.

En la reciente imagen, la intérprete de ‘Qlona’ mostró su rostro muy de cerca con una bebida de vidrio y sonriendo tiernamente. Tal como se aprecia y como ella describe, se observan sus pequeños bellos faciales que crecieron sobre su labio superior, lo que es comúnmente denominado ‘bozo’ o bigote.

“El bocito que no me quité en diciembre”, se lee en la descripción de la publicación, mostrándole a sus fanáticos que todos podemos descomplicarnos un poco en vacaciones y que eso no afectará nuestra apariencia física.

La imagen se hizo viral rápidamente y muchos de sus fanáticos elogiaron la espontaneidad de la cantante y resaltaron su gran belleza.

Karol G recibió el año con Feid

Karol G y el famoso artista Feid, quienes han sido una de las parejas más aclamadas por los fanáticos del género urbano, recibieron el Año Nuevo de una manera especial, llenando de emoción a todos sus seguidores. Durante las festividades navideñas y la llegada del año 2024, los intérpretes de ‘Friki’ compartieron momentos llenos de diversión y alegría, los cuales fueron revelados a través de las redes sociales de la artista.

En sus historias de Instagram, Karol G mostró algunos detalles de su celebración, resaltando la participación activa de Feid en las festividades familiares. Junto a su familia, la cantante compartió conmovedoras imágenes de sus padres, hermanas y su sobrina Sophi.

No deje de leer: Karol G revela el curioso primer trabajo que tuvo antes de ser cantante; no le gustó para nada

No obstante, quien más ha acaparado la atención fue el ‘Ferxxo’, quien se le vio muy entretenido realizando cómicos pasos de baile de merengue, específicamente ‘Ella es tan bella’ de Rikarena, sacándole una carcajada a más de uno.

Hay dos tipos de 200 Copas 😭😂😂

1. 💤

2. 🤪 pic.twitter.com/hYIByrCcxv — tita 🖤 (@tita36336411) January 9, 2024

Al fondo del video se puede escuchar la risa de Karol G, mientras su pareja realizaba las graciosas mímicas. Con este video, la artista dio a entender que su celebración de Año Nuevo estuvo bastante entretenida. Además, quienes admiran esta pareja se han mostrado conmovidos por lo abiertos que se mostraron al enseñar espontáneamente su relación.