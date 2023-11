Indignante: Kimberly Reyes reveló cómo fue víctima de robo durante un viaje de Bogotá a España

La reconocida actriz colombiana Kimberly Reyes es una de las actrices más queridas por los colombianos, ya que es muy reconocida por su participación en novelas como 'Diomedes, el cacique de la junta', 'La Ley del Corazón', 'El Final del Paraíso', entre otras. Es muy activa en sus redes sociales y a menudo sorprende a sus fanáticos con su despampanante figura.

En esta ocasión, la artista ha dejado impactados a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram al revelar un lamentable incidente que vivió durante su reciente viaje a Sevilla, España.

El robo de Kimberly Reyes

En un video publicado en sus historias de Instagram, la talentosa actriz compartió que fue víctima de un robo en el que le quitaron sus valiosas joyas. Según relató, siempre llevaba consigo un joyero con pulseras, aretes y collares de gran valor, no solo porque eran accesorios con fines estéticos, sino también representaban representaban un valor emocional porque hacían parte de su colección.

Desafortunadamente, esta vez la suerte no estuvo de su lado. Al parecer, alguien abrió su maleta, posiblemente personal del aeropuerto o algún individuo que aprovechó la situación de vulnerabilidad del equipaje que no tenía tanta seguridad. Los responsables habrían seguido el trayecto de su equipaje y se llevaron no solo sus joyas, sino también otros objetos de valor.

Lo que más dolió a la actriz fue la pérdida de su preciada colección de joyas, que significaba mucho para ella en un nivel personal, ya que simbolizaba cada viaje que había hecho. Además, Reyes se mostró indignada por la falta de respuesta por parte de la aerolínea, ya que, aparentemente, cuando solicitó ayuda para solucionar el incidente, le informaron que no contaban con cámaras de seguridad y que no podían hacer nada.

Las reacciones de los usuarios

Este hecho ha generado comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunas personas han criticado a la actriz por llevar objetos de valor en su maleta de bodega, argumentando que las aerolíneas siempre recomiendan guardar este tipo de artículos en el equipaje de mano, otros han mostrado empatía hacia su situación y han cuestionado la seguridad en los servicios de viaje.

Sin duda, este incidente ha generado controversia y cuestiona sobre qué tan seguro es el servicio que prestan las aerolíneas y evidencia la importancia de tomar medidas antes de viajar. Por ahora, Kimberly Reyes continúa reflexionando sobre lo sucedido y espera que su experiencia sirva de advertencia y enseñanza para otros viajeros.