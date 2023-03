“Más rica que ayer”: la canción con la que Anuel AA le habría respondido a Karol G

Son varias las relaciones de famosos que han desatado polémica a nivel nacional e internacional. Una de estas ha sido la de las colombianas Karol G con el reguetonero Anuel y la de la barranquillera Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué.

Ambas mujeres dedicadas a la música en un par de oportunidades han dedicado letras a sus exparejas en algunas canciones que han ocupado los primeros puestos en las diferentes aplicaciones de reproducción como, por ejemplo, Spotify.

Estas lanzaron el pasado 24 de febrero la canción ‘TQG’ o 'Te quedó grande' que hace parte del álbum ‘Mañana será bonito’ de la paisa. Con este tema fans de las artistas en redes sociales aseguraron que son muchos los dardos que las colombianas le envían a sus exparejas.

¿Canción para Karol G?

En el caso puntual de la artista paisa, su expareja Anuel AA lanzó el pasado 2 de marzo la canción ‘Más rica que ayer’ en la que se especula sería una respuesta directa a Karol G. El tema del cantante puertorriqueño fue grabado junto a Mambo Kingz y DJ Luian.

Ahora bien. Luego del lanzamiento de ‘TQG’ y los potentes dardos hacia quien fue su pareja, con la canción de Anuel AA los seguidores percibieron algunas frases que serían para la intérprete de 'Bichota': “ya ni tengo tu contacto, pero si tu quieres sigo siendo el nene y me escribe, Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué”, esta es una de las frases de la canción que dan pistas de que es un dardo para la paisa. En otra estrofa de la canción, el puertorriqueño usó el término ‘bebecita’, tal como acostumbraba a llamar a Karol G, “Bebecita, estás más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver”.

Así pues en este tema el boricua habla además sobre un reencuentro con su expareja a la que confiesa haber traicionado por lo que le pide una nueva oportunidad. “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte (Desquitarte)/ Por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme (Lastimarme)”, dice el tema.

