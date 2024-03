El apasionado beso de Culotauro y Diana que subió la temperatura en la Casa de los Famosos: video

Una de las relaciones que más comentarios ha generado dentro de la Casa de los Famosos es la de Culotauro (comediante) y Diana Ángel (actriz), quienes desde hace varios días han dado a conocer a todos los concursantes del reality el romance que nació dentro de la casa, generando un sinfín de reacciones entre los cibernautas.

Uno de los momentos más comprometedores entre las celebridades se vivió en los últimos días de la Casa de los Famosos, al momento que las cámaras de ViX captaran a los famosos en medio de un beso bastante apasionado, lo que hizo que se subiera la temperatura dentro de la casa más famosa de Colombia.

Así fue el apasionado beso entre Culotauro y Diana Ángel

Los hechos se presentaron en el baño de la casa. Culotauro estaba sentado en una de las sillas que están allí, Diana Ángel se le acerca al comediante, quien la abraza y se comienza a besar de una manera bastante apasionada, haciendo que la temperatura comenzara a subir de una manera inesperada en la Casa de los Famosos.

Luego del beso, los famosos se difundieron en un conmovedor abrazo, lo que hizo que terminara con otro beso, el cual hace relevancia a todos los sentimientos que hay entre la actriz y el comediante, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de la farándula criolla.

Culotauro y Diana en su momento, pero lo que no sabe Diana es que Culotauro ha perdido puntos en su imagen u baja más con la relación con ella #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos @LaCasaFamososCo @CanalRCN pic.twitter.com/eTLnseoHDe — JUAN CARLOS TOSCANO (@juanquintero22) March 7, 2024

Mensaje de amor de Diana Ángel a Culotauro en la Casa de los Famosos

En días anteriores, Diana Ángel y Culotauro protagonizaron una de las escenas más románticas hasta el momento de la Casa de los Famosos, pues la reconocida actriz tuvo un mensaje de amor al comediante, luego de que ambos abrieran su corazón y expresaran los sentimientos que han crecido en el reality del Canal RCN y la app ViX.

“Usted le tiene que decir a Culotauro que qué le hace pensar que una anciana de 48 años no tenga inseguridades también. Que qué le hace pensar a él que ella no se siente fea, chiquita, cero, rellenada de ninguna parte, que también siente que ningún hombre de su edad la entiende porque parece una loca y que lo único que quiere es pasarla feliz. No tiene que tener una relación formal”, dijo de manera clara Diana Ángel a Culotauro mientras lo miraba fijamente a los ojos.

