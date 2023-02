El rey Carlos sorprendió al quitarse los zapatos en un evento: llevaba una media rota

En medio de un evento en la mezquita histórica en Brick Lane de Londres a la que asistió el rey Carlos III y su esposa Camila Parker, se presentó un hecho bastante particular cuando el monarca tuvo que quitarse los zapatos para hacer el respectivo protocolo de entrada. El momento fue captado por un paparazzi que se encontraba y que retrató los pies del hijo de la reina Isabel II.

Aunque pareciera extraño que una personalidad como el rey Carlos pudiera pasar por una situación tan bochornosa como esta, es menester recordar que su posición no lo exime de las cosas que le pueden suceder a cualquier ser humano.

Sin embargo, sí resulta particular que estos detalles se escapen en un protocolo tan estricto como el de la monarquía del Reino Unido.

Evidentemente la imagen le dio la vuelta al mundo y el detalle íntimo del rey Carlos fue comentado y replicado miles y millones de veces.

La evidencia fotográfica fue captada luego de que el rey se quitara los zapatos como se hace de costumbre en una mezquita. La imagen muestra que una de las medias del monarca tenía un roto en la parte superior de su pie izquierdo.

En la foto se ve que el heredero del trono llevaba un exclusivo pantalón azul a cuadros y unas medias negras, de las que una de ellas tenía un evidente hueco.

De inmediato la imagen se hizo viral, pues nadie creería que alguien de la realeza pudiera pasar por este tipo de cosas, pues sí bien es un ser humano como todos, la realeza tiene cualquier cantidad de personas que se encargan de su vestuario y todo el protocolo de imagen que requiere un rey.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH