La frase que más acaba relaciones amorosas, según psicóloga de Harvard

Sostener una relación amorosa parece ser cada vez más complicado ante los diferentes problemas que van surgiendo durante los días, meses o años en los que dos personas comparten y se conocen, por lo que poco a poco expertos en psicología van generando más informes e investigaciones respecto a cómo poder surgir de una mejor manera.

Ese es el caso de la doctora Cortney S. Warren, formada en psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, quien mediante una investigación que dio a conocer en un libro, entrega algunos consejos para que las parejas fluyan de una manera más cordial.

De acuerdo con la experta, la comunicación es algo primordial en una relación de pareja y permitirá evitar discusiones frecuentes o frases hirientes que podrían concluir en la terminación del amor.

Así como da consejos para poder conservar la relación de una buena manera, la doctora también entregó una serie de frases que frecuentemente hacen terminar con las relaciones; esto comprobado tras años de investigaciones que ha realizado.

Frase que acaba con relaciones amorosas

Según se puede leer en su libro ‘Letting Go of Your Ex’, que lleva más de 20 años trabajando en terapias de parejas, la frase que puede detonar en terminar con su relación de meses o años es: “Ojalá nunca nos hubiéramos conocido”.

Dichas palabras pueden resultar tan hirientes que la persona que las recibe podría optar por terminar su noviazgo o matrimonio.

Aunque esa es la más frecuente por la que se terminan las relaciones, según sus investigaciones, de igual manera existen más frases que pueden tener el mismo resultado. Estas están más relacionadas con desprecio y son aún más hirientes que la primera.

Frases hirientes en parejas