Facebook e Instagram recuperan sus funciones tras falla mundial, esta fue la razón de su caída

Sobre las 10 de la mañana, millones de usuarios a nivel mundial reportaron una masiva caída de las plataformas Instagram y Facebook, las cuales pertenecen a Meta. De acuerdo al reporte de Down Detector, alrededor de 30 mil reportes se dieron a conocer sobre estas dos aplicaciones de redes sociales.

Ante esto, desde Meta confirmaron los problemas y que se encuentran trabajando para solucionar rápidamente este problema. "Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora", dijo Andy Stone, vocero de la compañía en la red social X.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

Los fallos no solo se reportaron en Colombia, países como Brasil, Puerto Rico, México y Estados Unidos también presentaron fallos en Facebook e Instagram durante aproximadamente una hora.

Sobre mediodía de este martes, el mismo vocero de la compañía reportó que los servicios volvieron a estar en óptimas condiciones.

Además de ello, Stone confirmó la razón por la cual se dio esta masiva caída.

"Hoy temprano, un problema técnico provocó que las personas tuvieran dificultades para acceder a algunos de nuestros servicios. Resolvimos el problema lo más rápido posible para todos los afectados y nos disculpamos por cualquier inconveniente", publicó.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn