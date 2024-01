¿La Segura será mamá? La influenciadora encendió las redes son reveladoras fotos

La creadora de contenido vallecaucana La Segura, cuyo nombre real es Natalia Segura, se ha ganado el corazón de cientos de colombianos gracias a su carisma y espontaneidad a la hora de realizar videos.

La Segura siembra dudas sobre un posible embarazo

En esta ocasión, la influenciadora ha generado especulaciones entre sus seguidores luego de que subió varias fotos a su cuenta de Instagram, en las que mostró a su novio, el uruguayo Ignacio Baladán, en su supuesta preparación para ser papá.

En las imágenes, la creadora de contenido mostró momentos de un día de playa junto a su novio, compartiendo fotos bastante románticas y un paisaje hermoso. Sin embargo, en medio de estas publicaciones, compartió dos imágenes curiosas que dieron pie a las dudas de sus seguidores.

En la primera imagen se ve a Baladán caminando en una orilla del mar de la mano de un niño pequeño, jugando con el agua. La Segura escribió en la descripción de la imagen: "viendo cómo practica para ser papá", frase que acompañó con emojis de embarazada y bebé.

¿La Segura será mamá?

Ante el revuelo generado entre sus seguidores, la influenciadora decidió subir una segunda imagen explicando si desea o no ser madre y qué tan afín es con los niños. En esta publicación, La Segura dejó claro que por el momento ser madre no es su prioridad.

La creadora de contenido argumentó que no se siente preparada para ello y que está buscando un momento más apropiado. Además, señaló que actualmente se encuentra en un estado físico débil debido a las cirugías que le han practicado, por lo que no podría jugar ni interactuar con un bebé como se requiere.

“No crean que yo ando practicando, soy buena con los juegos estáticos claramente, cuento historias, canto musicales de niños y así me voy inventando juegos que no requieran mucho de mi cuerpo, como correo y demás, porque no puedo, pero el sobrino de mi novio es hermoso, se parece mucho a él chiquito”.

En cuanto al niño que aparece en la fotografía, la influenciadora afirmó que se trató del sobrino de su novio, quien, según ella, se parece mucho a Ignacio cuando era pequeño.

En resumen, La Segura ha dejado claro que, aunque disfruta interactuar con los niños, no está planeando ser madre por el momento. Sus seguidores seguirán atentos para descubrir qué otros proyectos tiene la popular influencer en mente.