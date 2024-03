¡Cuidado con las siestas! Ladrón robó hábilmente a vigilante dormido: el video es viral en las redes

En un hecho insólito captado en video, un ladrón aprovechó el descuido de un vigilante que se quedó dormido con su celular en la mano para arrebatárselo hábilmente.

El incidente ocurrió en las afueras de una vivienda, aparentemente ubicada en el municipio de Maicao, en La Guajira. En el video, se puede observar al vigilante profundamente dormido en su silla, con el celular en la mano. El ladrón se acerca con cautela, consciente de la oportunidad que se le presenta, y con movimientos delicados logra sustraer el teléfono sin despertar al hombre.

Ladrón robó hábilmente a vigilante dormido en La Guajira

Lo curioso es que el ladrón no actuó con la violencia típica de un robo callejero. Por el contrario, ejecutó el robo con una precisión sorprendente, iluminando al vigilante con una linterna para asegurarse de que continuara dormido. En apenas 30 segundos, el delincuente logró llevar a cabo su cometido sin ser detectado.

Lo más sorprendente de todo es que el vigilante permaneció completamente ajeno al robo, continuando su siesta sin percatarse de lo sucedido. Esta situación, captada en video y compartida en redes sociales, generó una variedad de reacciones entre los internautas, desde comentarios de asombro hasta burlas hacia la víctima.

Y tu conoces a Yaper? pic.twitter.com/fAnE0386t7 — Luchovoltio (@luchovoltios) March 6, 2024

Robo a vigilante dormido es viral en las redes sociales

Luego de volverse viral este video en las redes sociales, los internautas mencionaron: “lo bueno es que no lo despertó”, “¿quién se queda dormido en la calle con el celular?”, “imagínate jugando JENGA nadie le ganará”, “excelente por el muchacho que no le dañó el sueño”, “Eso no es un ladrón , es simplemente un verdadero artista”, “me parece re lindo con la delicadeza que trata a la persona para no despertarlo de ese profundo sueño”, fueron algunos de los mensajes apreciados.

Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantenerse alerta en todo momento, incluso en situaciones en las que uno pueda sentirse seguro. La vigilancia y la atención son elementos cruciales para prevenir situaciones de riesgo como esta.

Le puede interesar: Abuelita se salvó de ser secuestrada por el grupo Hamás gracias a Messi: increíble historia en video