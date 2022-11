¿Sin plan para este puente? Estas son las mejores películas para ver en familia

Las plataformas de streaming se han convertido en un salvavidas para el aburrimiento y los fines de semana de descanso, en los que salir de casa no es una opción. Es por eso que las aplicaciones sacan constantemente los listados con sus películas y series mejor calificadas, como una guía para los amantes del cine y las producciones audiovisuales.

Noviembre llega con dos fines de semana con lunes festivos, lo que representa más días de descanso para las familias, parejas y amigos, por lo que Netflix presentó recientemente una lista con sus 10 películas originales más exitosas, que pueden ser de gran ayuda a la hora de buscar qué ver en la plataforma.

La guía incluye los largometrajes mejor puntuados por los usuarios, entre los que se encuentran producciones de comedia, drama, suspenso, acción, entre otras.

Las películas más populares de Netflix

Red Notice: protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Don’t look up: con la actuación de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Bird Box: protagonizada por Sandra Bullock. The Gray Man: con Ryan Gosling y Chris Evans. The Adam Project: de Ryan Reynolds. Extraction: con la actuación de Chris Hemsworth. Purple Hearts: de la actriz de ascendencia colombiana, Sofía Carson. The Unforgivable: con Sandra Bullock. The Irishman: dirigida por Martin Scorsese y con la actuación de las leyendas Robert DeNiro y Al Pacino. The Kissing Booth 2: el romance adolescente protagonizado por Joey King y Jacob Elordi.

Los estrenos más esperados

Además, el penúltimo mes del año llega cargado de estrenos a la plataforma, con series, películas y documentales aclamados y esperados por los usuarios.

Enola Holmes 2, Falling for Christmas, The secret of the Greco family, Medieval y una edición interactiva de Jurassic Park son algunas de las películas que podrán disfrutar los amantes del cine este mes.

Entretanto, series como 1899, Wednesday, The Crown y una nueva temporada de Riverdale también estarán entre los estrenos de Netflix.

Goles en contra, la serie que contará la vida del futbolista Andrés Escobar, ya está disponible en la plataforma.