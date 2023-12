"Dejen la inseguridad": Laura Barjum confesó el incómodo momento que vivió en el gimnasio

La exreina de belleza y presentadora Laura Barjum, reconocida por su participación en el programa Masterchef Celebrity 2023, permanece muy activa en sus redes sociales contando las anécdotas que vive en su día a día. Recientemente se hizo tendencia debido a su ruptura con el comunicador Diego Sáenz, también exparticipante del reality de cocina.

En esta ocasión, Barjum utilizó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, para contar una experiencia no tan agradable. La modelo reveló que, constantemente durante sus sesiones de ejercicio, varios hombres se han acercado para interactuar con ella y que, aunque desconoce sus intenciones, logran causarle enojo.

"Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular. Imagínense que estaba entrenando y van varias veces, no todas hoy, que se me acerca algún chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres ustedes díganme, sáquenme de esta duda", señaló Barjum.

El momento incómodo que vivió Laura Barjum

La modelo explicó que la mayoría se acercan a ella para decirle que le suba más peso a sus ejercicios y para cuestionar la fuerza que le está aplicando a sus entrenamientos de manera despectiva. "¡Me da ira", exclamó la presentadora, argumentando que estos hombres actúan desde la ignorancia, porque no conocen el proceso que lleva cada uno, si tiene lesiones o, en el caso de las mujeres, si su periodo menstrual hace que se sienta más débil, aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ejercitarse.

El tema fue discutido con un amigo de ella que la ayuda a entrenar, según contó Barjum, quien aseguró que muchas veces este tipo de conductas corresponden a hombres que no se sienten seguros consigo mismos y que necesitan sentirse fuertes haciendo ver débiles a otras personas, principalmente mujeres. Por esta razón, la presentadora quiso concientizar a sus seguidoras para que no se sientan mal cuando este tipo de personas quieren intimidarlas, invitándolas a confiar únicamente en su proceso sin preocuparse por lo que digan de ellas.

Con este testimonio, la exreina de belleza busca reflexionar sobre la importancia de respetar los espacios y los derechos de las mujeres en cualquier ámbito, incluyendo el gimnasio. Su mensaje ha sido ampliamente compartido y apoyado por sus seguidores, quienes comparten su indignación ante esta situación y han señalado tener experiencias similares.

Es fundamental que situaciones como la vivida por Laura Barjum sean visibilizadas, ya que permiten abrir un debate sobre la igualdad, el respeto y la importancia de empoderar a las mujeres en todos los aspectos de sus vidas.