Los memes que ha dejado el encuentro del supuesto ovni en México

El pasado miércoles 13 de septiembre, en medio de una audiencia en Cámara de Diputados de México, salió a la luz un descubrimiento que ha causado conmoción en todo el mundo: el periodista Jaime Maussan presentó cuerpos de "seres no humanos", es decir, supuestos extraterrestres.

Los estudios de la Universidad Autónoma de México revelaron que estos elementos tienen más de mil años de antigüedad y que fueron encontrados sepultados. No se habrían encontrado en naves espaciales ni habrían sufrido choques.

Adicionalmente, los análisis de carbono 14 aplicados por científicos de esta universidad estipulan que los cuerpos permanecían en diatomea, una especie de alga que aísla el crecimiento de hongos y bacterias. De esta manera habrían logrado conservarse durante tanto tiempo.

"Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad", argumentó Maussan en medio del acto protocolario.

Por su parte, el Instituto de Física de la UNAM anunció mediante un comunicado que efectivamente realizó los estudios respectivos a estas figuras. No obstante, aseguró que los resultados serán limitados hasta que se determine la verdadera antigüedad de los supuestos extraterrestres, por lo que permanecerán reservados hasta entonces.

Además de los cuerpos, el periodista presentó ante los diputados videos de presuntos avistamientos de objetos voladores no identificados, los cuales serían naves espaciales.

Los apuntes de Maussan no fueron bien recibidos por algunos funcionarios como Salomón Chertorivski, del partido Movimiento Ciudadano, quien afirmó a la agencia AFP: "Me parece franco cotorreo (burla) el que se vengan a hacer estos espectáculos a la Cámara".

Intentando dar credibilidad a lo expuesto, el congresista hizo que el periodista y los demás oradores juraran decir la verdad durante la audiencia, la primera de este tipo que organiza un poder público mexicano.

“Si son extraterrestres o no, no lo sabemos, pero eran inteligentes y vivieron con nosotros. Deberían reescribir la historia”. Estas supuestas momias fueron parte de la presentación en el Congreso de México para defender los sucesos alrededor de ovnis https://t.co/21D0jT9yoF pic.twitter.com/0Sol2EwQ1X — EL PAÍS (@el_pais) September 13, 2023

El revuelo en redes sociales

Miles de usuarios alrededor del mundo han comentado sobre este gran hallazgo. Varios de ellos se niegan a creer en la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta, mientras que otros han manifestado creer fielmente en que estos cuerpos pertenecen a figuras no humanas provenientes de otras partes del universo.

Además de las decenas de comentarios, muchas personas tomaron este acontecimiento como una oportunidad para hacer jocosos memes y bromas que han circulado por diferentes plataformas, principalmente por X -antiguamente Twitter-.

OVNIS EN MÉXICO 🛸🇲🇽 Con la presencia del investigador #JaimeMaussan, se celebró la primera Audiencia Ovni en la historia de México en la Cámara de Diputados y en la misma se presentaron imágenes de supuestos resto no humanos de aproximadamente 60 cm, con restos de carbono 14 👽 pic.twitter.com/HEhhPxozjn — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) September 13, 2023