Los memes que surgieron tras la designación de Bad Bunny como 'Rey del Pop'

La más reciente edición de la reconocida revista norteamericana Forbes, especializada en finanzas y negocios, ha generado controversia tras designar al cantante puertorriqueño de género urbano Bad Bunny como el "Rey del Pop", designación que muchos usuarios tomaron como una ofensa contra el difundo artista Michael Jackson.

La controversia de Forbes y Bad Bunny

Forbes lanzó un artículo que destaca la exitosa carrera de Bad Bunny, en medio del lanzamiento de su más reciente producción musical titulada 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. El disco fue presentado en un multitudinario concierto en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan de Puerto Rico, con una asistencia de más de 16 mil personas. Además, Forbes menciona que el artista ha sido el más exitoso en Spotify, con un total de 35.9 mil millones de reproducciones, y su canal de YouTube es el más visitado, generando una marca mucho más alta que la de otros cantantes.

No obstante, la designación de Bad Bunny como "Rey del Pop" ha causado gran controversia en las redes sociales. Muchos afirmaron que este título siempre pertenecerá a Michael Jackson, un artista irremplazable que rompió con los esquemas entre los años 80 y 90, y cuestionan la legitimidad de otorgarlo a un artista que no se especializa en el género pop. Los comentarios en tono de burla no se han hecho esperar y han cuestionado la valía del puertorriqueño para ostentar dicho título.

Es importante señalar que, aunque Bad Bunny ha ganado premios en la categoría de pop en varios premios debido a la influencia que tiene su música con estos ritmos, su estilo está fundamentado en los ritmos del trap y el reguetón. Esto ha llevado a muchos a considerar que no cumple con las características necesarias para ser designado como "Rey del Pop", además que muchos consideran que nadie alcanzará el talento que tenía el icónico Michael Jackson.

Forbes nombra a Bad Bunny como "El Rey Del Pop” pic.twitter.com/7hxthnqWeZ — Indie 505 (@Indie5051) November 27, 2023

El artículo de Forbes también destaca el gran éxito económico de Bad Bunny, señalando que el artista ha acumulado una fortuna gracias a sus giras mundiales, que le reportaron alrededor de $88 millones de dólares (sin contar impuestos), así como contratos con marcas reconocidas como Adidas y Corona.

Los memes que surgieron tras la polémica de Bad Bunny

La revista Forbes sitúa a Bad Bunny como el número uno en la categoría de pop, por encima de artistas como Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift. Sin embargo, es importante mencionar que revistas musicales como Rolling Stone ya habían otorgado este año el título de "Rey del Pop" al británico Harry Styles, lo cual generó molestias en el sobrino de Michael Jackson. Él argumenta que dicho título solo puede ser ostentado por su tío y, tras su fallecimiento, debería quedar vacante.

Este hecho sigue generando controversia y, aunque muchos usuarios se lo tomaron con gracia, otros se han mostrado indignados. Es por eso que han surgido un sinfín de reacciones y memes en las redes sociales.

Bad Bunny el Nuevo Rey de Pop, según la revista Forbes 😂😂😂

Eso jamás será así , ese weon no canta es un chiste 💩 pic.twitter.com/j5CAbF7shu — Paula 🇨🇱 (@LefiMora84) November 28, 2023

Michael Jackson viendo como le dan a Bad Bunny el título del rey del pop. pic.twitter.com/yISiMTTkoV — Presteaver (@presteaver) November 28, 2023

-Forbes nombra a Bad Bunny como “Rey del pop”

-Michael Jackson levantándose de su tumba:

🔆 pic.twitter.com/UjDEYkiTRF — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 28, 2023

Hay una gran diferencia entre Bad Bunny y Michael Jackson, por favor no van a compararlos, todos saben a quien le pertenece el titulo del "Rey del Pop"

no leo lloros pic.twitter.com/lu7dVxZ6K1 — papaya (@pxpaya29) November 28, 2023

Yo cuando Forbes nombro a Bad Bunny como el nuevo "rey del pop" cuando claramente todos sabemos que el único rey del pop es y será Michael Jackson pic.twitter.com/kGfF37NZ2h — kaia 🦋 (@kaiajordan21) November 28, 2023

Michael Jackson cuando se enteró que la revista Forbes nombró a Bad Bunny como "Rey del Pop": pic.twitter.com/5rIKyuJYXs — Máscara Roja (@mascararoja211) November 28, 2023

JAJAJA no inventes Forbes...¿Como qué Bad Bunny Rey del Pop? pic.twitter.com/lk9AOGmN8Z — 𝐅𝐚𝐮𝐬𝐭 ♱ (@DoubleeBlack) November 28, 2023