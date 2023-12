Año Nuevo: los países que ya recibieron el 2024

A pocas horas de que acabe el año 2023 en Colombia, muchos países del mundo ya recibieron el 2024 y a medida que avanzaba el día más naciones se sumaron a esta celebración. Japón, Corea del Sur y otros cuatro países más, dieron la bienvenida al año nuevo alrededor de las 10:00 a.m. en hora colombiana. Australia Occidental se unió a la fiesta a las 10:15 a.m., seguido por China, Filipinas y otros diez países a las 11:00 a.m.

El mediodía llegó para Gran parte de Indonesia, Tailandia y otros siete países más, mientras que a las 12:30 p.m., Myanmar e Islas Cocos iniciaron sus festejos.

Después de las cuatro de la tarde en Colombia el turno fue para Rusia, Grecia junto a otras 31 naciones, entre ellas Egipto, Sudáfrica y Rumania, donde millones de ciudadanos del mundo alzaron sus copas para brindar por el nuevo año.

En la hora siguiente, Alemania lideró un grupo de 45 países, incluyendo Argelia, Italia, Bélgica y Francia, en una cascada de fuegos artificiales y alegría.

El primer lugar del mundo en recibir el 2024

Los más de 7.300 habitantes de la paradisíaca isla de Kiritimati, situada en el remoto archipiélago de Kiribati en el Pacífico Sur, han sido los privilegiados en dar la bienvenida al año nuevo. Mientras en Colombia eran las 5:00 a.m. del 31 de diciembre, los pobladores de Kiritimati ya estaban viviendo el amanecer del 1 de enero.

Este pequeño rincón del mundo fue el primero en disfrutar del inicio del 2024, seguido de cerca por las Islas Chatham, territorio neozelandés, 15 minutos después. Una hora más tarde, le tocó el turno a Tonga, Samoa y las principales ciudades de Nueva Zelanda.

Los últimos países en recibir el 2024

A las 7:00 p.m. de Colombia, el Reino Unido se unió a la celebración junto a otros 24 países, entre ellos, Portugal e Islandia. Finalmente, a las 10 p.m., la mayor parte de Brasil, Argentina y nueve países más, cerrarán esta jornada de festejos y nuevas esperanzas para el mundo.

Los lugares que por su ubicación serán los últimos en recibir el 2024 serán la Isla Baker e Isla Howland, territorios pertenecientes a Estados Unidos, que tienen una diferencia de casi 24 horas con el primer país que celebra el Año Nuevo. Adicionalmente Samoa Americana también celebra un día después este festejo.

Es así como el mundo entero se ha unido una vez más de forma peculiar para despedir un año y dar la bienvenida al siguiente. Aunque las festividades tuvieron lugar en distintos horarios, lo importante es que cada momento fue especial y lleno de esperanza para millones de personas alrededor del mundo.