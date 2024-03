¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Ángelo Bossa? Luly Bossa dio detalles

El sábado a una gran parte de Colombia le estremeció la noticia de la muerte de Ángelo Bossa, el hijo menor de Luly Bossa que desde hace años se volvió conocido por atravesar una extraña enfermedad que le ocasionó la muerte este 9 de marzo en la mañana.

Ángelo padecía de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afectaba los músculos del cuerpo progresivamente. El joven de 22 años no podía caminar por sus propios medios y debía estar conectado de manera permanente a un aparato que le permitía al menos ponerse de pie.

Desde hace años que la batalla de Luly y su hijo con la enfermedad se viralizó en redes sociales y se convirtió en motivo de apoyo hacia la actriz y el joven. Bossa luchó incluso en líos legales, como contra las EPS para poder obtener un medicamento aprobado y que podía permitirle a Ángelo que volviera a caminar.

Luly Bossa anunció el fallecimiento de su hija en un estremecedor video en redes sociales en medio de lágrimas y de un llanto inconsolable pidiendo ayudas económicas para poder darle santa sepultura debido a que el joven no contaba con seguro para gastos exequiales y cubrir ese costo sería muy alto.

Así fueron los últimos minutos de vida de Ángelo: Lully Bossa dio detalles

Después, pasadas las horas y con un poco más de calma, la actriz ha publicado más videos en los que agradece por el respaldo recibido y en uno de ellos también reveló detalles de cómo fueron los últimos instantes de vida de su hijo Ángelo.

"Estoy en la velación de mi niño, de mi príncipe, yo no he tenido casi tiempo de mirar sus comentarios y yo quisiera de verdad meterme a la cámara, agarrarlos, darles un abrazo y decirles gracias. Han estado para Ángelo y yo no sabía que lo amaran tanto, que lo admirarán tanto", agradeció de entrada.

Luego, al contar cómo fue el instante de la muerte de Ángelo, destapó que: "Se me fue de repente. Estaba bien, le dijo a la enfermera 'ya vengo'. En ese momento se atragantó con una flema y se fue".

Muchas Gracias a tod@s por sus mensajes por cada detalle de amor ❤️ estaré programando un vivo por TikTok ya les diré la hora y el día para que podamos hablar 👏🏻 bendiciones #Angelo #LulyBossa pic.twitter.com/NKque0nwJZ — Luly Bossa | Oficial (@LulyBossaTheOne) March 10, 2024

Las exequias de Ángelo Bossa se realizaron el domingo en la mañana. La misa tuvo lugar este lunes temprano y luego será la ceremonia de cremación del cuerpo que, por pedido de Luly Bossa, será en la intimidad y no reveló detalles de fecha y lugar.