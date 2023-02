Las razones que dio Macnelly Torres para renunciar a Survivor, la isla de los famosos

“Yo estoy comunicando por voluntad propia que me retiro”. Con estas palabras sorprendió Macnelly a su tribu, y aunque para muchos era uno de los competidores más fuertes, el exfutbolista tuvo una situación que lo obligó a abandonar la competencia.

“Salir, competir y llegar a la isla sin algo para comer o con algo que durara solamente para tres, máximo cuatro bocados entre seis o siete compañeros de la tribu, sentía que era algo extremo”, dijo Macnelly.

Aunque con los días las tribus parecen acomodarse más a las condiciones de la isla, para él, el tiempo transcurría cada vez más lento y las noches se hacían más largas.

“Día a día veía que las posibilidades de conseguir con qué alimentarnos era muy difícil. Aparte, me creé en la cabeza que era una competencia donde el ganar iba a traer beneficios que de pronto mitigaran un poco la situación tan extrema en que estábamos. Fue pasando la competencia y la recompensa por ganar realmente no cubría las expectativas”.

Y como todos los participantes, una tobillera fue el objeto de valor que se llevó a Survivor, la isla de los famosos.

“Esta tobillera representa lo que es recordar la familia, mis dos hijas que son lo más importante que tengo. Decidí llevarlo en el pie porque quería que fuera algo que portara todo el tiempo, que fuera difícil de extraviar”, dijo Torres.

Sin duda, participar en Survivor, la isla de los famosos, le dejó aprendizajes, lecciones, pero esta fue una experiencia que no repetiría.

“Yo sé por qué tomé la decisión. Sabía qué era lo que me estaba angustiando y qué estaba pidiendo comunicarme, entonces no tengo por qué arrepentirme. También tengo que ser sincero y decir que vine a vivir una experiencia, que quería probar qué era esto. No pensé que fuera tan real y extremo”, agregó.

Sigan conectados a las noches de Nuestra Tele para conocer cómo la salida de Macnelly podría afectar o no la supervivencia de Espartos.