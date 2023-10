Video: Maluma fue acosado por una fanática que intentó tocar sus genitales

El cantante antioqueño de música urbana Maluma está en la cumbre de su carrera, ya que se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a sus más recientes canciones, en las que ha demostrado su increíble talento, y a su singular belleza. Sin embargo, el artista tuvo que pasar un rato amargo gracias a las malas intenciones de una fanática que lo acosó sexualmente cuando salía de dar un concierto.

Este hecho, ocurrido antes de un show en la ciudad de Nueva York -Estados Unidos-, fue registrado en video, el cual se viralizó rápidamente y ha sido motivo de polémica en redes sociales por parte de sus fanáticos y colectivos feministas.

Tal como se observa en el clip, el intérprete de 'Felices los cuatro' estaba caminando entre sus seguidores para saludarlos y tomarse fotos con ellos antes de subir al escenario. Todo parecía muy tranquilo y tenía una sonrisa en su rostro, hasta que ocurrió este molesto incidente.

De repente, una de las mujeres que se encontraba en la fila se abalanzó sobre él y puso la mano sobre su cuerpo, tratando de llegar a su parte baja. En ese momento, Maluma reaccionó y evitó esta acción, haciendo un claro gesto de desaprobación con el que le pidió a la fan que no hiciera eso.

En la cara del artista se podía ver la molestia, puesto que al final del video aparece con una sonrisa sarcástica, con la cual demostró que no estaba de acuerdo con las atribuciones que se tomaban sus seguidoras.

Esta no es la primera vez que le ocurre un hecho similar al intérprete de 'Borró Cassette'. En otro de sus conciertos, cuando se estaba retirando y caminaba entre sus fanáticas, una de ellas lo tomó de la barbilla e intentó darle un beso de manera forzada. Ante esto, el equipo de seguridad quitó la mano de la mujer y Maluma esquivó este gesto, demostrando su desaprobación.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS