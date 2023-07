Maluma recibió regalo de Sergio Ramos que lo dejó sorprendido: video

A lo largo de su carrera como cantante, Maluma siempre ha dejado ver su fanatismo por el fútbol mundial e incluso sus intentos para inicialmente ser jugador profesional y cumplir su mayor sueño de niñez. A pesar de que su vida tomó otro camino, el artista antioqueño no deja de seguir a los más talentosos del deporte y su fama en la música le ha permitido forjar amistades con grandes estrellas.

Actualmente el reguetonero se encuentra en Europa realizando una gira musical, pues sus canciones le han dado la vuelta al mundo y nadie se quiere perder de sus shows.

Por esta razón, Maluma se encontró en una de sus presentaciones a Sergio Ramos, uno de los mejores defensores centrales de la historia del fútbol, quien fue a ver su espectáculo en Ibiza y disfrutó de sus decenas de canciones reconocidas.

Esta no es la primera vez que Maluma y Ramos se cruzan en este tipo de eventos, ya que ambos son aficionados a los caballos y cuentan con razas de las mejores del mundo.

Además de los caballos, el cantante y el futbolista español claramente comparten la pasión por el fútbol y Ramos sorprendió una vez más a Maluma con una camiseta del PSG firmada especialmente para el antioqueño, quien no pudo ocultar su enorme felicidad de contar con esa importante indumentaria deportiva y en las imágenes compartidas en redes sociales se pudo evidenciar el momento de alegría que tuvo.

“¡Siempre un gusto verte, mi brother! Gracias por el trato. Nos vemos pronto”, escribió en sus redes sociales Sergio Ramos.

Sergio Ramos le obsequió su camiseta firmada a Maluma.



Atentos a la reacción del cantante colombiano... pic.twitter.com/c4nyS0FGEO — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 4, 2023

Maluma no dudó en agradecerle públicamente y dejó claro que ahora será una de sus prendas de vestir preferidas en su armario: “Si me ven solo con esta camiseta de ahora en adelante, no me juzguen. Sergio, me la voy a poner hasta en jmm”.

Finalmente, también grandes estrellas españolas del deporte como Sergio Busquets y Jordi Alba, posaron para guardar un recuerdo junto al cantante colombiano.