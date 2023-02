Mamá de J Balvin habló por primera vez sobre la tiradera de Residente

Alba Mery Balvin, madre del famoso artista colombiano J Balvin, reapareció ante las cámaras tras superar el coronavirus y además, estar alejada de las redes sociales durante vario tiempo por las secuelas que le dejó la enfermedad y lo que generó que estuviera un tiempo hospitalizada en una clínica de Medellín en mayo de 2022.

La madre del reguetonero en declaraciones a La Sala de Laura Acuña habló sobre varias situaciones personales y no esquivó la pregunta sobre qué sintió cuando su hijo recibió una tiradera por parte del artista puertorriqueño Residente y en dónde vivió esa situación.

La mamá de J Balvin sobre la tiradera de Residente

Alba Mery Balvin contó que al momento de salir esa canción se encontraba en cuidados intensivos, remarcando que no era el mejor momento para escucharla.

“Como a los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije: ‘Siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente’”

Además, lejos de sentir alguna molestia con Residente o culparlo por lo que hizo, la mamá de J Balvin hizo la siguiente afirmación sobre el artista puertorriqueño.

“A Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe que hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro y no sabemos qué”

La familia de J Balvin sobre la tiradera de Residente

Además, en otras declaraciones, Alba Mery respondió sobre cuál fue la reacción de su familia y más cuando ella se encontraba en una delicada situación de salud.

“Pensaron mucho en mí, en mi proceso. Hubo señalamientos, él (Residente) tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él. Respeto profundamente ese momento que tuvo y yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito, escúchame, porque algo está pasando en el interior. Le doy un abrazo de corazón”

Le puede interesar: J Balvin y la corta respuesta a Residente tras la polémica