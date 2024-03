¿Qué es lo que más extraña Mane Díaz de Colombia? El papá de ‘Lucho’ rompió el silencio

Luis Díaz vive uno de sus mejores momentos en su carrera como futbolista profesional luego de un par de meses muy complicados para su vida personal en los que tuvo que afrontar el secuestro de su padre ‘Mane’ Díaz, quien fue raptado por la guerrilla del ELN y quien se vio privado de la libertad durante varias semanas.

‘Mane’ Díaz fue entregado semanas después de estar en condición de secuestrado y para todo Colombia fue alegría ese momento debido a que se trataba del papá de uno de los futbolistas más queridos por todo el país.

‘Lucho’ se reencontró con su padre y las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Evidentemente después del temor de poder perderlo a manos de criminales, el delantero guajiro se llevó a su papá y su mamá a territorio europeo.

‘Mane’ ya suma varios meses residiendo en Liverpool, ciudad en la que su ídolo ya se convirtió en ídolo y desde allí entregó declaraciones en las que dio a conocer qué es lo que más extraña de su tierra, de sus amigos y su familia. Además, se refirió a lo que fue el momento en el que conoció a Erling Haaland y Pep Guardiola, dos grandes figuras del fútbol mundial.

Lo que más extraña Mane Díaz de Colombia

“Extraño muchas cosas, la familia especialmente, la gente que me quiere, las calles, los amigos, mi escuela de fútbol y los niños que me hacen sentir bien y que me hacen feliz. Las comidas típicas, alguna cerveza con amigos, cantar, el cariño de mi pueblo, charlar con la gente en las esquinas, hablar del fútbol, de todos esos temas que me apasionan. Pero gracias a Dios estoy bien, rodeado de mi familia, disfrutando del talento de mi hijo y apoyándolo cada partido”, dijo el papá de ‘Lucho’ Díaz.

Liverpool y Manchester City se enfrentaron en las últimas jornadas de la Premier League disputadas y allí estuvo, como siempre, el ‘Mane’ Díaz, quien al finalizar el encuentro aprovechó para esperar a dos grandes figuras del fútbol mundial como lo es el goleador noruego y el entrenador español. Sobre ese momento, el papá de ‘Lucho’ también se refirió en diálogo con Semana.

Conocer a Haaland y Guardiola

“Primero, le doy gracias a Dios por la vida. Es una emoción, una alegría y satisfacción. Erling Haaland es un excelente goleador, deportista, querido por todos los fanáticos del deporte y del fútbol. Pep Guardiola, un entrenador de alto rendimiento, excelente ser humano. Entre los mejores entrenadores del fútbol mundial. Es una alegría inmensa tener esa oportunidad. Dios me ha recompensado”, expresó.