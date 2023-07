"Entre la gente más me insulta, yo más les agradezco": Martha Bolaños y críticas en MasterChef

En cuanto a espacios televisivos y de entretenimiento se refiere, MasterChef Celebrity ha sido un éxito entre los colombianos. La cocina más famosa del país es uno de los programas preferidos por los televidentes gracias a las exquisitas recetas que preparan los participantes, pero también al cariño o resentimiento que generan estos mismos.

Dentro de esta bolsa está Martha Isabel Bolaños, una de las participantes tendencia en redes sociales durante esta temporada. La actriz habló en 'A lo que vinimos', de Noticias RCN sobre lo que ha sido su experiencia en el reality del Canal RCN.

Esta semana usted estuvo un poco alterada, sobre todo en los retos de equipo. Muchos la señalan de tener un temperamento muy fuerte...

He aprendido que tengo una gran capacidad de disciplina, que soy una mujer muy fuerte, que soy una mujer muy competitiva, que de pronto es lo que se está viendo y a mucha gente le choca, y es algo que hasta yo misma estoy descubriendo. O sea, cuando uno está en su casa, en su sofá cambiando el canal, pues es muy fácil juzgar a los demás. Pero cuando se estábamos la presión que estamos nosotros, que no nos tomamos esto como un juego, sino como la vida misma, pues aparecen una cantidad de cosas. Entonces como yo tengo la capacidad de observación, pues yo me digo 'mírate como sos de competitiva, mira el carácter'. Pero aun así yo siempre me amo y me acepto, como soy siempre habrá cosas que mejorar, pero yo siempre me seré fiel y leal a mí misma porque estamos en un camino de aprendizaje. Sobre todo, esto es un camino de autoaprendizaje.

¿Cómo ha sido estar en MasterChef? No solo el cocinar, sino la convivencia con compañeros y jurados

Ha sido muy intenso, pero al mismo tiempo ha sido maravilloso. Masterchef tiene algo adictivo. Por más de que te den duro, que sufras y que haya una cantidad de conflictos alrededor, tú te aferras al juego. Yo me aferré yo, o sea, yo no quiero salir.

Sabemos que practica meditación para manejar la presión. ¿Cómo lee ayuda todo eso en el día a día de MasterChef?

Yo no sé si la gente entiende este idioma en el que yo hablo, pero yo sé que todo lo que atraemos a nuestra vida, lo hacemos involuntariamente para nuestra propia evolución. Yo que vivo con este propósito de estar sanando, digo "lo atraje a mi vida". Este tipo de exposición en un reality que es el más visto del país, lo hago para sanar la herida del rechazo y voy muy bien. Entre la gente más me insulta, yo más les agradezco porque me hacen ver mi rechazo y trabajo en mí. Estoy inmensamente agradecida por la experiencia y con la gente que no me quiere.