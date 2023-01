Médico que perteneció al Vaticano logró implantar cabeza de mono en otro cuerpo

Aunque actualmente es común ver procedimientos quirúrgicos como los trasplantes, poco se sabe sobre su origen.

Según informes científicos de épocas antiguas, fue el médico Joseph Murray quien realizó el primer trasplante de humano al lograr implantar el riñón de un hombre en el cuerpo de su hermano gemelo en 1945. Sin embargo, este no fue el único profesional que marcó la historia.

Tiempo después de que Murray lograra culminar el procedimiento con éxito, nació en Robert J. White, un residente de cirugía general de 28 años, la necesidad de convertirse en el protagonista de un proceso jamás antes visto: un trasplante múltiple, es decir, una cirugía en la que se lograra el traspaso de varios órganos.

Según información compartida por el diario El Tiempo y el Washington Post, White pretendía trasplantar la cabeza de un humano en el cuerpo de otro. Por esto, emprendió su camino para buscar un posible paciente apto para el procedimiento y luego de su incansable búsqueda, halló a un ciudadano que tenía dificultades en la funcionalidad de la mayoría de sus órganos y, además, era tetrapléjico.

El hombre, identificado como Caraig Vetovitz accedió a ser el conejillo de indias de White porque consideraba que no tenía nada que perder y mantenía la esperanza de “tener un cuerpo mejor”. Además, confiaba en que White no haría nada sin estar completamente seguro de que habría una recuperación total luego de la intervención.

Sin embargo, a pesar de haber conseguido al voluntario perfecto y de tener todas las intenciones de realizar el procedimiento, finalmente no pudo lograrlo porque implicaba invertir una alta cantidad de dinero.

Tras su fallido intento, Robert J. White procedió a practicar su deseo en animales y en 1970 logró con éxito la ‘Operación blanca’ es decir, trasplantar el cerebro de un mono, que había preparado y conservado previamente, al cuerpo de otro animal de la misma especie.

La operación, que resultó todo un éxito, se llevó a cabo en una sala de cirugías de Estados Unidos y tardó más de 15 horas. Según los medios mencionados anteriormente, la cabeza del animal no generó ningún rechazo en el cuerpo en el que fue implantada, por lo que permitió que el mono se mantuviera nueve días vivo.

Durante este tiempo, el médico tuvo al animal paralizado de cuello hacia abajo.

Robert falleció en 2010 por un cáncer de próstata y a sus 84 años. En vida, además de querer marcar la historia de la medicina, logró establecer vínculos de amistad con el papa Pablo VI y Juan Pablo II.

Perteneció al Vaticano como parte de las juntas de bioética y decía que detrás de él, su guía en las cirugías era Dios.

White tuvo grandes conflictos con la iglesia y con algunas personas por su intención de alargar la vida humana y, además, por usar a los animales como prueba para lograr su objetivo.

In 1970, Dr. Robert J White, a neurosurgeon at Case Western Reserve University, performed a head transplant on a monkey. pic.twitter.com/XcBp46jjRt