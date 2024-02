Miércoles de ceniza: cuándo es y el significado de esta celebración religiosa

En Colombia, millones de católicos se disponen a dar inicio a la Cuaresma con la celebración del tradicional miércoles de ceniza. Para este año 2024 el festejo religioso tendrá algo más que especial, pues se cruzará con el famoso Día de San Valentín, el cual se realiza todos los 14 de febrero.

El miércoles de ceniza se hace como símbolo. Un sacerdote o un diácono de la iglesia ubica una marca de ceniza en forma de cruz en la frente de las personas que lo deseen, ya sean creyentes o no en la fe católica.

Este acto se hace como preparación para la Semana Santa, para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Según la Biblia, la ceniza representa la humildad, el inicio y el fin del ser humano. Por ello, una cita que se encuentra en el libro de Génesis: “Dios formó al hombre con polvo de la tierra”.

¿Qué se celebra en la Cuaresma?

Pues bien, según explica la Arquidiócesis de Bogotá, el Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma, es decir, de los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa.

“El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. En este se explica que en la misa, se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior”, se asegura.

“La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo”, agregan.

¿Qué significa Cuaresma?

El término “Cuaresma” proviene del latín “quadragesima”, que significa “cuarenta días”. Esto conmemora los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar.

Vale mencionar que el miércoles de Ceniza no es día de precepto y, por lo tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, se trata de un día importante durante el que muchas personas acuden a la Eucaristía.