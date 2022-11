En video: modelo a bordo de un articulado de Transmilenio sorprendió al quitarse la ropa

TikTok es un escenario en el que se ve de todo, retos, juegos, parejas infieles, subastas y hasta modelos con poca ropa en Transmilenio. Es el caso de un hombre que modeló sin camisa en pleno articulado y todo quedó registrado en un video que acumula más de 482.000 me gusta y 7.567 comentarios.

La grabación fue publicada por el usuario @alejandroquinterocr. Cuando el hombre entró al articulado los usuarios lo miraron confundidos, pues él asumió que el bus era una pasarela y comenzó a caminar de lado a lado. Cuando se quitó la camisa, algunas pasajeras sacaron su celular y grabaron su espectáculo y su tonificado cuerpo.

El video fue cuestionado por varias personas que lo consideraron un acto de exhibicionismo. Sin embargo, otros argumentaron que es divertido y no le hace daño a nadie. Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “Por qué esas cosas no pasan en el bus al que subo”, “Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto”, “¿Por qué cuando me subo nunca veo esto?”, fueron algunos de las opiniones.

No es la primera vez que este hombre sube contenidos relacionados con usar escenarios públicos para modelar con poca ropa. Tampoco es la primera vez que se presenta en uno de estos buses, pues en otra ocasión también se desnudó y realizó un baile, pero aquella vez los usuarios no reaccionaron al respecto y optaron por no mirarlo.

Transmilenio no se ha pronunciado al respecto ni ha dicho si este hecho representa una sanción por haber ocurrido en el servicio de transporte público.

Otro video viral en TikTok

Daniela Gaviria es una joven pereirana que se hizo viral a través de TikTok por ser una despampanante agente de tránsito. Esta joven no solo destaca por su trabajo, también por su belleza. Ha sido calificada como “la agente de tránsito más hermosa de Pereira”, y los videos sobre su trabajo circulan por toda la ciudad. Día a día se encarga de cuidar la movilidad y los conductores de la capital de Risaralda, además es madre de dos niños de cinco y ocho años y mantiene una vida laboriosa, en la que su cuidado personal no queda atrás.

Desde que este video fue compartido, la joven aumentó el número de sus seguidores y comenzó a compartir orgullosa a lo que se dedica. En una entrevista a un programa radial, la joven contó cómo llegó el reconocimiento a tu vida. "Un viernes por la noche mucha gente me comenzó a enviar el video, mucha gente pensó que fue actuado, pero yo nunca me enteré. Ahí empezó toda esta locura".

