Mujer notó irregularidad en su envío de hojas de vida: era su lista de mercado

Una curiosa historia se ha hecho viral en redes sociales durante los últimos días luego de que la misma protagonista fuera la encargada de compartir su insólita equivocación en su intención de buscar empleo durante más de dos años.

Damaris Renovato, una joven de México, compartió en su cuenta de Facebook la curiosa historia que generó miles de risas entre los internautas, pues increíblemente durante dos años estuvo enviando la lista de mercar en vez de su hoja de vida a las empresas que estaban ofreciendo diferentes vacantes.

“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía Achis por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”, escribió en su Facebook acompañado de las imágenes de los alimentos que tenía en la lista para mercar.

Fue finalizando este año, específicamente el 11 de noviembre, cuando Renovato notó una irregularidad en su supuesta hoja de vida, pues los pocos llamados que había recibido de las empresas le generó bastante curiosidad, ya que no existían en más de dos años de búsqueda de empleo.

Al momento en el que ingresó a un correo que envió su hoja de vida buscando lograr quedarse con una vacante, la joven mexicana notó que el archivo de Word que había estado enviado desde el 2020 era completamente erróneo y graciosamente era su lista de mercar, algo que claramente no le iba a permitir llamar la atención de las empresas a las que había estado enviando su curriculum.

Las empresas no encontraban ninguna de sus capacidades profesionales sino por el contrario leían una lista compuesta por ingredientes como chile, papaya, cebolla y aguacate.

Su historia rápidamente se viralizó en redes y miles de personas interactuaron con risas, ya que inevitablemente su relato genera gracia, pues más allá de que estaba necesitada de empleo, la joven no fue consciente de los archivos que adjuntaba a reconocidas empresas.