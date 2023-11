"No estoy preparada para trabajar": mujer llora en video porque solo le dan una hora para almorzar

El mundo laboral está lleno de desafíos y algunas personas no se sienten en capacidad de cumplirlos todos, por lo que buscan nuevas alternativas de trabajo que requieran un esfuerzo menor. Sin embargo, en algunos casos, la falta de voluntad suele ser mucho más grande.

Recientemente, una mujer desató toda una polémica en TikTok tras haber hecho una contundente queja en su primer día de trabajo. En un video emotivo, la usuaria del perfil Ornella.cabezas expresó su frustración y llora ante la 'difícil situación' laboral que enfrentó.

¿Por qué se quejaba la mujer?

En el clip, la joven relata que apenas dos semanas después de graduarse de la universidad, se enfrentó a su primer día de trabajo y lo describe como extremadamente frustrante. "Siento que no estoy preparada para esto", afirma entre lágrimas.

Una de las principales quejas de la mujer es la imposibilidad de utilizar su celular mientras trabaja, lo cual considera un gran problema. "Es súper frustrante porque no puedes contestar el teléfono, no puedes contestarle a nadie porque estás trabajando", se lamenta.

Además, la usuaria se muestra bastante inconforme con que solo le hayan dado una hora para desayunar, puesto que, según ella, no sería tiempo suficiente para comer tranquila. Agrega que se demora aproximadamente dos horas en el trayecto hasta la oficina, lo cual no le permitiría disfrutar de su tiempo libre. "Ni siquiera pude comer bien. Han sido las 8 horas más estresantes de mi vida y sé que llegaré tipo 8 de la noche y no podré disfrutar con familia ni con amigos", confiesa entre sollozos.

La reacción de los usuarios

El video no tardó nada en hacerse viral en TikTok, acumulando más de 2 millones de reproducciones. Muchos usuarios hicieron comentarios de burla para darle la bienvenida al mundo laboral a la joven y resaltar la dura realidad que implica trabajar en el mundo real. "Este es el mundo real. La gente piensa que el dinero cae del cielo. Hágame caso, le faltan 40 años de trabajo", expresó uno de los internautas. Otro usuario añadió: "Y lo peor es cuando cobre tu sueldo después de tanto sacrificio y que no te alcance para pagar todo".

Este caso ha generado diversas reacciones en las redes sociales, provocando un debate sobre las expectativas versus la realidad del mundo laboral. El video de la joven, ha dejado en evidencia los desafíos y desencantos que pueden surgir en el primer empleo luego de graduarse de la universidad, aunque también deja ver el porqué hace falta tener disposición a la hora de entrar a una compañía.