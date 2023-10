Video: mujer generó polémica en redes sociales por frotarse el rostro con un pañal usado

Hoy en día, decenas de personas utilizan sus redes sociales para dar consejos de belleza y recomiendan productos de autocuidado. Sin embargo, solo una pequeña parte de ellas cuentan con el conocimiento necesario para ello y la mayoría se basa en su experiencia personal, por lo que muchos expertos recomiendan no confiar en internet y acudir a un profesional siempre.

Tal fue el caso de una usuaria de TikTok llamada Susana Niño, quien fue blanco de críticas en en varias plataformas luego de haber subido un video en el que se frotaba la cara con un pañal usado de su bebé, lo cual fue considerado sucio y poco saludable por los internautas.

En el clip, que ya cuenta con 1,2 millones de visualizaciones, la mujer explica que realiza esta técnica para evitar la presencia de manchas marrones en la piel, las cuales suelen salir en partes como las mejillas, frente y zona del bigote y son comúnmente llamadas “paño”.

“Tip de mi mamá ¿Lo habían hecho antes?, ¿lo harían?”, se lee en la descripción de la publicación. En el video aparece Niño frotando el elemento humedecido con orines de su hijo en sus pómulos, barbilla y frente.

Esta técnica, al parecer, hace parte de la rutina de ‘skincare’ de la creadora de contenido, puesto que se le ve realizándola con una bata blanca y una balaca, herramientas utilizadas para aplicar cremas, sueros y jabones en el rostro al inicio y al final de cada día.

"Cuando tenga orines en el pañalito, límpiate la cara como unas tres o cuatro veces. No te va a quedar ni una manchita de tu cara si te salen más adelante", afirma la usuaria. De esta manera, le recomienda a sus seguidores implementar este consejo para tener una piel tersa y libre de manchas.

La polémica en redes sociales

A muchos de los espectadores les impresionó la forma como se limpiaba con el pañal sucio sin haber sentido asco, aunque sus críticas fueron mucho más allá.

El video generó opiniones divididas, puesto que algunas personas aseguraron que esta técnica es desinformada, poco salubre y aumenta el riesgo de una infección cutánea; mientras que algunas internautas afirmaron haberla probado y, según ellas, obtuvieron buenos resultados.

“Yo sí lo hice hasta que mi bebé cumplió cuatro meses y todo el paño se me quitó Yo sí recomiendo la receta de la abuela”, “Es normal que en el embarazo se manche la piel después de dar a luz, pero se quita solo, no necesitan pasarse orina en la cara", "Mi mamá lo hacía, pero no le funcionó", "Yo sí he escuchado eso, pero me quedó como estoy", “¿Y si tiene popó puedo usarla como mascarilla?”, “¿Sabías que las manchas son por problemas hormonales? Es mejor que acudan con un profesional”, fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, se recomienda siempre que se encuentre alguna irregularidad en la piel o problemas hormonales consultar a un dermatólogo para recibir una asesoría especializada en su condición de salud, tipo de piel, necesidades, entre otros factores.