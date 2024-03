Elizabeth Loaiza no se guardó nada y le mandó un 'picante' mensaje a Nataly Umaña

Alejandro Estrada dio de qué hablar el domingo pasado, pues su visita a La Casa de los Famosos generó revuelo tanto en redes sociales, como en el set de la producción del Canal RCN y la app de ViX. El actor cucuteño, de 44 años, le devolvió el anillo a Nataly Umaña, por su romance con Miguel Melfi. Pus bien, Elizabeth Loaiza no se guardó nada y le dejó un recado a la modelo tolimense.

Loaiza, Miss Mundo Colombia en 2006, no compartió varias decisiones y acciones de Umaña en la Casa. Para la modelo e influenciadora caleña, de 35 años, fue un error compartirle a sus compañeros intimidades de su relación con Estrada. Recordemos que la intérprete de 'Mónica' en Los Reyes, le confesó a las demás celebridades que su matrimonio pasaba por un 'bache' y que ya no se hacían felices el uno al otro.

Estas inesperadas declaraciones generaron malestar en Estrada. Cuando el nortesantandereano visitó la Casa le reclamó estas infidencias y le dijo que estos temas se hubieran podido tocar en privado. Eso mismo es lo que le sugirió Loaiza a Umaña en un video compartido en redes sociales. Para la reina de belleza vallecaucana le hizo falta tacto con su ahora expareja, de hecho, señaló que le hubiera puesto fin a su relación antes de entrar al reality.

Elizabeth Loaiza le 'lanzó dardos' a Nataly Umaña, de La Casa de los Famosos

"Resulta pasa y y acontece, que aquí yo soy super 'open-minded' ('mente abierta'); mi mamá es superecatada, mejor dicho: una monja en pasta. Pero ahorita que estábamos hablando al respecto, yo le dije que a mí me parece que si tú tienes una relación de tantos años y vas a ir a una casa donde pueden pasar tantas cosas como estas; y no estás a feliz, no estás a gusto con tu marido pues háblalo", empezó diciendo la modelo nacida en 'la sucursal del cielo'.

"Dile: 'Terminemos, dejemos hasta aquí, yo me voy a ir, cuando regrese, si haya no ha pasada nada pues seguimos pero no te quiero ser infiel, no quiero jugar con tus sentimientos, no quiero quedar como una p... porque me metí con otro'. Así es la sociedad, a las mujeres nos tildan de 'p' para arriba cuando uno hace las cosas; los hombres si 'uy mucho macho'. Yo terminaría antes de ir", concluyó.

