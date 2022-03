¡Qué ternura! Ella es Negrita, la perrita que ‘canta’ cuando su dueño toca la armónica

A una hora y media del norte de Bogotá, se encuentra la perrita que comienza a 'cantar' cuando su dueño toca la armónica.

‘Negrita’, como todos llaman en el pueblo de Guatavita, es una criolla de aproximadamente diez años que no solo 'canta', sino también es guía turística de los visitantes que llegan los fines de semana al lugar, según cuenta Jimmy Gonzales, dueño del restaurante La Ruana.

Puede ver: Perrito no se separó de su amo luego de que sufriera un accidente de tránsito

¿Cuándo llegó Negrita?

Según el dueño del restaurante, "a Negrita llegó a La Ruana hace más o menos unos ocho o nueve años". El primer día la perrita se acercó a la puerta del restaurante, y su carita de hambre ayudó para que Jimmy le diera algo de comida; pero a una cuadra de su local, ya que su intención no era quedarse con ella, porque por el sitio "no era apto por el tema de las mascotas", contó Gonzales.



Foto: Michelle Pedraza S.

Fueron pasando los días y Negrita seguía visitando La Ruana, así que el dueño no lo pensó dos veces y decidió ponerle un trapito a la entrada de la casa. Al cabo de un tiempo, el hombre le compró su primera casa de madera, que terminó dejando a un lado “porque quería entrar a la casa y dormir donde ella quisiera”.

Ahora, la criollita tiene diez años y según Jimmy lo ha acompañado desde hace nueve años como hija no solo de él, sino también de los ayudantes de La Ruana.



Foto: Michelle Pedraza S.

¿Cómo se dio cuenta que Negrita 'cantaba'?

"Yo no sé tocar armónica, pero simplemente la soplé y cuando me di cuenta la Negra vino a prestarme atención, paró oreja y empezó a aullar como si estuviera cantando, no creo que se esté quejando, entonces para mí era como si en efecto estuviera cantando. Entonces, de ahí en adelanté empecé a hacer a cada rato sesiones de canto con ella", contó Jimmy.



Foto: Michelle Pedraza S.

El dueño invita a las personas a que adopten, "porque no hay nada más satisfactorio que adoptar a una mascota y salvarla de una terrible vida", así se les daría una oportunidad de ser felices. "Así que ya saben, adopten, para ayudar a muchos de los animalitos que están en las calles en busca de un hogar que les brinde amor".

Le puede interesar: Perrita quedó atrapada en un pantano y fue rescatada con un salchichón amarrado a un dron