Nicky Jam y un recuerdo imborrable, tras su retiro: "Yo amo a mi Colombia, me dio todo"

El miércoles pasado, Nicky Jam anunció su retiro de la música. Uno de los grandes exponentes del género urbano decidió decirle adiós a los escenarios, eso sí, reveló que se despedirá con una gira mundial. Colombia jugó un papel imprescindible para el artista estadounidense, con 'raíces' dominicanas y puertorriqueñas.

Nick Rivera Caminero llegó a la fama muy rápido y no supo manejarla. Junto a Daddy Yankee, formaron un inolvidable dúo al cual bautizaron 'Los Cangris'. Lanzaron 'hits' como: 'Tu marido', 'Buscarte' y 'En la cama'. En 2004, los abusos de droga y alcohol provocaron la ruptura de este tándem, creando incluso una rivalidad.

En los años que siguieron, Nicky Jam tuvo un declive en su carrera y sus canciones perdieron popularidad. En 2010, viaja a Medellín con la firme intención de resurgir en la industria musical y el público colombiano lo cobijó. Cantó en discotecas, conoció a Karol G y posteriormente colaboró con la 'Bichota'. Vivió tres años en la capital antioqueña y recuperó su esencia.

Se sintió querido y valorado nuevamente, lo cual lo llenó de confianza para volver al estrellato. También ha dicho en varias oportunidades que dos de sus grandes influencias musicales, en su segunda 'etapa' como artista, fueron Silvestre Dangond y Carlos Vives.

Lo demás es historia...

¿Qué dijo Nicky Jam de Colombia?

“Alguien me dijo: en Colombia te quieren para un evento. Yo dije: lo que sea. Fui pa’ allá a hacer el show y me trataron en Colombia como si nunca hubiera desaparecido del mundo de la música... y yo venía creyéndome en Puerto Rico que no era nadie porque llevaba mucho tiempo sin sacar música... ellos (colombianos) me dieron esa moral que me hacía falta para volver a levantarme”, recordó Nicky Jam en una entrevista con Jaime Bayly.

“Yo amo mi Colombia, mi Colombia es todo para mí. Colombia me dio todo, yo estoy aquí por Colombia”, declaró el famoso reggaetonero en una conversación con 'EFE'.

¿Cómo se despidió Nicky Jam de su público?

"Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado, motivación y superación… Coming soon mi última gira global, y mi último álbum. Los amo”, fueron las palabras del artista nacido en Lawrence, Massachusetts, de 42 años.