Amputaron pierna a padre de Britney Spears: ¿Cómo tomó la artista la noticia?

El pasado miércoles 6 de diciembre se produjo una noticia que ha causado preocupación en todo el mundo. El padre de la cantante estadounidense Britney Spears, Jamie Spears, ha sido sometido a la amputación de una pierna debido a una complicación médica. Los doctores han dado el parte médico a los medios internacionales, quienes han logrado recopilar la información de lo ocurrido.

La trágica situación del padre de Britney

Según el medio estadounidense TMZ, Jamie Spears la desafortunada intervención quirúrgica de Jamie Spears de dio por una grave infección bacteriana que su cuerpo no pudo combatir. A pesar de haberse sometido a cinco cirugías para intentar salvar su extremidad, los médicos tuvieron que tomar la drástica decisión de amputarla.

Pese a que la amputación se dio hace aproximadamente un mes, hasta hace poco el medio anteriormente mencionado conoció la noticia en exclusiva. Incluso, fuentes allegadas a la familia les informaron que el señor Spears ha venido presentando dolores y molestias, lo que se suma a la ola de críticas que ha venido recibiendo desde hace años por la polémica tutela que interpuso para hacerse cargo de su hija e impedirle la potestad jurídica.

¿Hay reconciliación en la familia?

Recordemos que el padre de Britney obtuvo el poder legal sobre su hija luego de que un juez determinara que ella estaba en una crítica situación sobre su salud mental, por lo que necesitaría estar bajo vigilancia permanente. La decisión del juez se produjo luego de que la artista se rapara la cabeza frente a las cámaras cuando llegó a un punto de desesperación muy fuerte debido a la persecución de los medios.

Años después, la cantante inició una batalla legal para recuperar su libertad, por lo que se creó un gran movimiento denominado #FreeBritney, con lo cual en 2022 Britney se desligó de la tutela de su padre. Este hecho desató la controversia en redes sociales.

Pese a que la relación entre la artista y su padre se vio muy permeada por este hecho, TMZ habla de una posible reconciliación. El medio conoció que unos días antes de la cirugía de Jamie Spears, Britney invitó a su madre Lynne y a su hermano Bryan a su fiesta de cumpleaños número 45, un paso que confirma que poco a poco se están reparando las relaciones familiares. Sin embargo, la reconciliación con su padre es más complicada, aunque no se descarta que pueda ocurrir un encuentro necesario en estos momentos tan difíciles.

No obstante, en ocasiones anteriores, la artista ha dicho públicamente que a veces extraña a su padre y que no le vendría mal una reconciliación, mientras que Jamie Spears ha asegurado que le gustaría volver a entablar lazos con su hija y que no habrían malas intenciones de por medio.