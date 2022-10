En video: Sacerdote es conocido como "Padre Pistolas" por usar armas en sus misas

La Iglesia católica suspendió al sacerdote Jesús Alfredo Gallegos, conocido popularmente como “Padre Pistolas” en Michoacán, México. El padre estaría en problemas por estar armado y decir groserías en sus sermones, y más barbaridades que han llamado la atención.

Aunque esta suspensión se haya dado en septiembre, el sacerdote continuó con su labor. El hombre, de 71 años, niega a las acusaciones en su contra y considera que está en todo su derecho de continuar con su trabajo. En repetidas ocasiones ha portado armas e insiste a los asistentes al sermón de defenderse por medio de las mismas de la delincuencia común o el gobierno.

Las polémicas palabras del “Padre Pistolas”

En noviembre de 2021 se hizo viral por lo siguiente: “Llegan los sicarios, se llevan los animales, se cogen a tu vieja, a tu hija y tú te apendejas. ¡Pues hazte de un arma! ¡Vayan a la chingada el Gobierno! ¿Por qué ellos sí traen y nosotros no? Hay que defender nuestra vida”.

También, le recomendó a sus seguidores una combinación de hierbas que puede curar enfermedades graves como el cáncer. “Les pido una oración por mí porque sí soy cabrón, así me cataloga la gente. Pero, pues, así soy feliz y ya no voy a cambiar”. Hasta el momento, no se conoce mayor información de este padre, pues su última entrevista fue en diciembre del año pasado.

