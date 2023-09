Perrita se escapó de su casa para asistir a concierto de rock

Recientemente han estado circulando unas imágenes que parecen poco creíbles, aunque en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. En las fotografías se puede observar como una perrita se logró escapar de su hogar para asistir a un concierto de rock de la banda Metallica. Su reacción fue inigualable.

La escena fue captada entre el 25 y el 27 de agosto, cuando esta reconocida agrupación musical ofreció dos conciertos en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí estuvieron presentes celebridades del cine internacional como John Travolta y Jason Momoa.

Entre el público hubo una espectadora que llamó la atención de todos y que pronto se volvería viral en internet: Storm, una perrita de raza grande que estaba muy plácida sentada en una de las sillas.

Los demás fanáticos se percataron de la presencia de la canina y decidieron acompañarla durante el show. Sin embargo, muchos de ellos se preocuparon porque al finalizar el evento ella permaneció allí sentada, por lo que especulaban que había sido abandonada.

Los trabajadores del estadio la llevaron a un refugio cercano y la fotografía de la mascota fue difundida por la cuenta Fundación Esperanza y Bienestar con la esperanza de poder encontrar a sus dueños o de que alguien pudiese adoptarla.

Sorprendentemente, una mujer llamada Arizbeth Hurtado comentó la publicación, asegurando que storm era su perrita y que nunca fue abandonada, sino que en realidad se escapó para colarse en el concierto. Por fortuna, pudo volver a casa sana y salva.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.



After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w