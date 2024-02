Peso Pluma fue captado con otra mujer y Nicki Nicole tomó dura decisión

Fugaz, así fue el romance más sonado del 2024 entre los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole. Tras algunos meses de andar juntos, en las últimas horas de este martes 13 de febrero, la argentina aseguró que el mexicano le fue infiel con otra mujer tras hacerse viral un video donde se le vio con ella.

Tras asistir al Super Bowl LVIII, Peso Pluma fue visto en Las Vegas con otra mujer. Luego del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, el cantante asistió a una fiesta privada en la que estuvo siempre con una atractiva acompañante. Las imágenes rápidamente se viralizaron y llegaron a Nicki Nicole, novia del cantante mexicano, quien no asistió al encuentro de fútbol americano por cumplir con sus compromisos de trabajo.

Aunque no se alcanza a ver la cara de su compañera, es evidente que no se trata de Nicki Nicole, ya que ella se encontraba en Costa Rica por su presentación en el festival Picnic el 10 de febrero.

Mensaje de Nicki Nicole tras la ruptura.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, publicó Nicole en sus redes sociales.

Horas antes de su comunicado, los internautas empezaron a suponer sobre la ruptura de la pareja, ya que Nicki Nicole había borrado de su perfil de Instagram todas las fotos que tenía con ‘La Doble P’ incluyendo aquellas en Navidad, los Grammy y fotos de la pareja en vacaciones.

Por su parte, el mexicano no ha borrado ninguna publicación en su cuenta de Instagram, lo que da a entender a sus millones de fanáticos que intentará recuperar el amor de la argentina.