Peso Pluma y Anitta se besan en pleno concierto, ¿Será el inicio de un nuevo romance?

Hace algunos meses los cantantes fueron el foco de una fuerte polémica en la que se le criticó al cantante mexicano por su indiferencia con la brasileña mientras ella bailaba la canción que cantan juntos. Sin embargo, hoy, meses más tarde una muestra de amor revolucionaría todos los posibles rumores sobre la relación entre ellos.

Así es, Peso Pluma y Annita se dieron un pequeño beso en pleno concierto. Todo empezó porque el mexicano sorprendió a la cantante con un pastel y hasta una banda de mariachis durante su presentación juntos, ante este gesto la brasileña no tuvo más que darle un coqueto beso que sin duda, encendió las redes sociales y emocionó a los asistentes del evento.

Annita y Peso Pluma se besaron durante su concierto

Tras las críticas que recibió Peso Pluma a inicios de Diciembre del 2023 debido a la indiferencia que notaron sus fans mientras la brasileña bailaba junto a él, hoy se reivindica con el beso que le dio a la cantante, además, del pastel y grupo de mariachis que llevó para ella durante su presentación juntos.

Peso pluma le llevo mariachi y un pastel a Anita en pleno concierto. Después se dieron un beso 🔝🔝 pic.twitter.com/0efGS5Iw2Q — Fer Elizalde (@ElizaldeFer) March 31, 2024

Los rumores de que había una riña entre los artistas musicales se desmoronaron hoy tras el pequeño beso que intercambiaron. Aunque se especuló que no se caían bien o que la ex novia de Peso Pluma, Nicki Nicole, no se llevaba bien con Annita, todos los rumores que existían ya no tienen sentido después de la complicidad que mantuvieron en su concierto.

Annita celebró su cumpleaños acompañada de Peso Pluma

El pastel y los mariachis que llevó Peso Pluma para Annita fueron debido a que la brasileña se encontraba de cumpleaños, razón por la cual la canción de ‘Las mañanitas’ conmemoró la vida de la artista que celebró al lado del mexicano y los asistentes al concierto.

Tras recibir el regalo de Peso Pluma y cantar a dueto algunas canciones, Annita no se reservó su alegría para ella sola y compartió con sus fans la felicidad que sentía, pero eso no fue todo, al cantante mexicano le dio un ligero beso como gesto de agradecimiento por sus regalos de cumpleaños.

Fue así como la presentación continuó al ritmo de canciones como “Bellakeo”, single que cantan los dos y otras del artista mexicano como “La bebé”.