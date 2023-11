Llueven críticas a Pipe Bueno por decir que el concierto de RBD fue una "experiencia forzosa"

El pasado fin de semana, miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de cumplir un sueño: ver a la icónica banda mexicana RBD en vivo, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Al gran evento asistieron reconocidas figuras públicas e influenciadores, como ‘Jenn’ Muriel, Dani Duke, ‘Epa Colombia’, entre otros.

Los espectadores disfrutaron al son de grandes éxitos como ‘Sálvame’, ‘Bésame Sin Miedo’, ‘Fuego’, ‘Un poco de tu amor’ y muchas más que, a pesar de la lluvia, retumbaron en todo el recinto.

El sacrificio de Luisa Fernanda W

Una de las famosas que se vio en la gramilla del evento fue la creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien se veía muy contenta luciendo un atuendo increíble inspirado en la banda. En su cuenta de Instagram compartió las fotografías de la inolvidable experiencia.

Por otra parte, la antioqueña confesó que tuvo que cambiar la fecha de su concierto debido a que su prometido, el cantante de música popular Pipe Bueno, tenía boletas para el show de Carín León en Bogotá, el cual se llevó a cabo el mismo día.

La influenciadora argumentó que le dolió hacer este cambio de planes, pero que lo hacía con amor hacia su pareja y que prefirió no entrar en pleitos, por lo que cedió a ir a acompañarlo y buscar otra solución.

“Estas son las cosas que uno hace con amor. Llegar a acuerdos con la pareja es muy importante. Yo hubiese podido armar una pataleta y decir que no, pero bueno, la verdad no soy de armar pleitos y siempre pienso que todo tiene solución. Aun no es seguro que uno de estos días vaya al concierto de RBD, pero la verdad espero que se pueda dar”, relató Luisa Fernanda W en sus redes sociales.

Las críticas a Pipe Bueno

Por su parte, el intérprete de música popular también compartió en su cuenta de Instagram las fotografías del concierto de RBD junto a su prometida, aunque en la publicación escribió un mensaje que desató una gran polémica.

“Experiencia RBD Forzosa”, afirmó el artista en su publicación, lo que desató comentarios divididos entre los usuarios. Algunos señalaron que había sido un gesto muy bonito el de acompañar a su pareja a este show, pese a que no le gustaba la música; mientras que otros argumentaron que no debió haberse referido de esa manera después del sacrificio que hizo la influenciadora por él.