Gerard Piqué estaría detrás de las ‘difamaciones’ en contra de Shakira: fuerte declaración

Una nueva polémica se ha comenzado a generar en el entorno de Gerard Piqué y Shakira durante los últimos días, teniendo en cuenta la información que se ha dado a conocer desde el ‘viejo continente’, donde acusan al exjugador del Barcelona de estar detrás de todos los ‘chismes o difamaciones’ en contra de barranquillera.

Desde que se lanzó la nueva canción de Shakira, denomina ‘El Jefe’, se han dado a conocer diferentes versiones en contra de la colombiana, donde aseguran que la barranquillera tuvo malos tratos con sus exempleados, quedando mal parada con relación a su nueva canción que se lanzó la semana pasada.

Ante los rumores que se han presentado, Jordi Martín, el famoso paparazzi español y quien es muy cercano a la barranquillera, dio a conocer una versión que despertado todo tipo de comentarios entre los cibernautas, puesto que al parecer Piqué sería el encargado de las difamaciones en contra de Shakira.

“Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que ataca a Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta", fueron las primeras palabras del periodista español, quien se ha encargado de dar a conocer detalles de la relación entre el exjugador del Barcelona y la colombiana.

Además, el paparazzi aseguró que tiene varias versiones de exempleados de Shakira que dicen totalmente lo contrario de la colombiana con relación a los supuestos ‘malos tratos’ que tuvo la barranquillera con ellos hace algunos años.

“Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Si no de lo generosa que es”, agregó Martín.

Padre Piqué asesoró mal a Shakira

Otra de las revelaciones del español y que ha generado discordia entre los seguidores de Shakira es sobre el tema financiero, puesto que informó que el encargado de que la colombiana esté involucrada en líos fiscales en España, puesto que él era el encargado de llevar las finanzas de la intérprete de ‘TQM’.

“El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Él es que asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su suegro. Supongo que Shakira no puede hablar porque está a dos meses de un juicio donde le piden 8 años de cárcel y sus asesores le habrán dicho", finalizó el español.