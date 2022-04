¿Trabajo soñado? Plataforma de 'streaming' pagará 2.400 dólares por ver películas de crimen

La plataforma de streaming Magellan TV, ofrece un trabajo “soñado” para los amantes de las películas de crimen. Así lo informó la empresa a través de su cuenta de Twitter, el pasado 4 de abril, tras abrir la convocatoria para participar en un maratón de crímenes reales de 24 horas, en la que los usuarios deberán documentar su experiencia. "Convierte tu pasión por True Crime TV en un trabajo remunerado, ¡Estamos dispuestos a pagarle $100/hora!", informó la empresa e invitó a sus seguidores a sumarse al reto.

Want to get paid $2,400 to binge 24 hours of #truecrime documentaries from the comfort of your own home? Click the link below 👇to apply.

We are accepting applications until 5 pm E.T. on Monday, April 18th. Must be 18+, U.S. only.https://t.co/GErueEpSee pic.twitter.com/3fkJU62jwN