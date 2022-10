Presentadores tenían el micrófono abierto y ‘acabaron’ con Tini: “Qué asco”

Hace un par de semanas se llevó a cabo la apertura de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 y con la emoción de los asistentes, la cantante argentina Tini Stoessel realizó un espectáculo que fue aplaudido por sus millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, su aparición en escena también se hizo viral luego de que los presentadores de la transmisión oficial criticaran fuertemente a la artista por su aspecto físico.

Tini Stoessel es reconocida en Colombia, además de por sus canciones, por haber sido pareja por varios años del cantante colombiano Sebastián Yatra. Sus fanáticos en todo el mundo han mostrado su molestia por lo que escucharon aquella noche.

Le puede interesar: Alec Baldwin llegó a un acuerdo con la familia de Halyna Hutchins, tras su muerte

La cantante argentina, ahora novia de Rodrigo de Paul, futbolista de la selección albiceleste, recibió comentarios de parte de los presentadores de Paraguay Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez, quienes la destrozaron por el vestido que llevaba y no notaron que sus críticas estaban siendo escuchadas en la transmisión en vivo, pues sus micrófonos seguían abiertos.

“Mira ese ombligo”, “no quiero mirar, voy a tener pesadillas”, “ese ombligo asqueroso. Imagínate, ahora entiendo a De Paul. Está muriendo, quiere agua. Mírale su ombligo, te pido que veas”, fueron algunos de los comentarios que soltaron los presentadores del evento.

Dichas críticas de mal gusto se hicieron virales y el audio se conoció días después, por lo que los presentadores tuvieron que salir a ofrecer disculpas públicamente.

Chipi Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Por su parte, Eva Rodríguez indicó que esto: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan”

Mientras que Montserrat González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió”.

Más información: Bob Dylan revelará grandes secretos sobre componer canciones en su nuevo libro

Más allá de sus disculpas, las críticas sobre estos presentadores se han dado desde diferentes partes del mundo, pues Tini es reconocida en gran parte de Sudamérica especialmente. La argentina cuenta con casi 20 millones de seguidores y se estará presentando próximamente en San Luis, Argentina, el 28 de octubre en Neuquén, el 30 y 31 en Santiago de Chile, el 5 de noviembre en La Plata y el 13 del mismo mes en Rosario.