¿Ya tiene boletas?: los grandes conciertos que albergará Bogotá en el mes de marzo

Los amantes de la música y los conciertos estaban a la espera de que llegara marzo. En este mes, se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic y el Movistar Arena albergará cinco conciertos, que tienen expectantes a los capitalinos y demás fans que viajan a Bogotá para disfrutar de estos imperdibles eventos.

Este mes ya ofreció dos conciertos impresionantes en la capital de la República. El pasado 1 de marzo, Carl Cox se presentó en el Coliseo Medplus, uno de los mejores escenarios a nivel latinoamericano. El emblemático DJ británico puso a 'vibrar' al público colombiano a sus 61 años y recibió excelentes comentarios.

Ese mismo día, se llevó a cabo Sin Merengue No Hay Fiesta en el Movistar Arena. Oro Solido, Rikarena, Fulanito, Jossie Esteban, Kinito Méndez, Miriam Cruz, Omar Enrique y Danny Marín dieron un gran espectáculo.

Conciertos en Bogotá para marzo del 2024

10 de marzo: Laura Pausini (Movistar Arena, Bogotá).

Laura Pausini (Movistar Arena, Bogotá). 13 de marzo: Glory Dayz, Simple Plan, The Used y All Time Low (Movistar Arena, Bogotá).

Glory Dayz, Simple Plan, The Used y All Time Low (Movistar Arena, Bogotá). 15 de marzo: Greeicy Rendón (Movistar Arena, Bogotá).

Greeicy Rendón (Movistar Arena, Bogotá). 16 de marzo: La Cantina Más Grande de Colombia 2.0 con Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño y Paola Jara (Movistar Arena, Bogotá).

La Cantina Más Grande de Colombia 2.0 con Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño y Paola Jara (Movistar Arena, Bogotá). 18 de marzo: Cuarteto de Nos (Movistar Arena, Bogotá).

Cuarteto de Nos (Movistar Arena, Bogotá). 21, 22, 23 y 24 de marzo: Festival Estéreo Picnic (Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá). Limp Bizkit, SZA, Sam Smith, Feid, Placebo, Blink 182, Arcade Fire y muchos más se presentarán.

Artistas cancelaron su participación en el Festival Estéreo Picnic 2024

Desde que se anunció el cartel del FEP, cuatro artistas cancelaron: Paramore, Jaden Smith, (hijo del actor Will Smith), Dove Cameron y Rina Sawayana. Estos intérpretes fueron reemplazados por Kings of Leon, The Vaccines, Leisure y Saiko.