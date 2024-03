Él es el otro hijo de Luly Bossa, quien la acompaña en el luto por la muerte de Ángelo

El pasado sábado 9 de marzo, la actriz Luly Bossa, compartió la triste noticia de la muerte de su hijo Ángelo. En sus redes sociales, se mostró vulnerable ante la dolorosa situación que atravesaba por la salud de su hijo de 19 años, quien padecía de una distrofia muscular, lo no solo le impedía la movilidad, sino que, además, deterioró su calidad de vida.

Además de ello, la actriz compartió en sus redes sociales la que sería la última carta que le escribió Ángelo, precisamente para homenajearla:

“Mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación; serás siempre mi mujer favorita. Mom, i love you very much (Mamá, te amo mucho).

Este es el otro hijo de Luly Bossa

Ahora bien, en medio de la tristeza por la pérdida de Ángelo, muchos internautas se preguntaron si la actriz tiene más hijos. Lucciani Bossa, es su primogénito, pero de él se sabe poco por qué ha preferido mantener un perfil bajo.

Con Lucciani, la relación de la actriz ha sido un poco más difícil, pues de acuerdo a lo revelado en otras entrevistas, su hijo mayor ha tenido problemas con las drogas, algo que lo ha alejado de ella.

“Tuvo varias oportunidades en su vida, porque además de guapo, lo llamaron para aparecer en algunos capítulos de una serie y en el último que le tocaba grabar, se desapareció, madrugó y tomó una flota y se fue, me hizo quedar como un cuero”, declaró en su momento en entrevista con Rebecca.

Sin embargo, todo mejoró cuando el joven decidió entrar a rehabilitación, y ahora, gracias a lo que se conoce por la descripción de su perfil de Instagram, trabaja como productor audiovisual.