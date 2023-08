¿Quién fue el primer esposo de Britney Spears?

Recientemente, la cantante estadounidense Britney Spears se ha vuelto tendencia en redes sociales por su separación con el modelo y actor Sam Asghari, con quien llevaba 14 meses de matrimonio. Ante el furor que ha generado esta noticia, ha salido a relucir otro nombre muy conocido: Jason Allen Alexander, el primer esposo de la artista.

En el caso de Asghari, su relación recibió muchas críticas por parte de los usuarios debido a la marcada diferencia de edad que tenían: Spears es 12 años mayor que él. Adicionalmente, existen fuertes rumores de que el motivo del divorcio fue una infidelidad por parte de la intérprete de 'Toxic'.

Si bien el medio local especializado 'TMZ' confirmó que ya no están juntos, aún no se tiene certeza de las razones por las que tomaron esta decisión. Sin embargo, se sabe que la pareja había tenido fuertes peleas y que en una de ellas el modelo habría confrontado a la vocalista por una presunta traición, lo cual encendió aún más la controversia.

La relación entre la cantante y Jason Alexander tampoco estuvo exenta de comentarios negativos. Aunque se divorciaron en el año 2004, este matrimonio estuvo bajo la luz de los reflectores debido a un bochornoso hecho ocurrido en el año 2022 durante la boda de Spears.

¿Quién es Jason Allen Alexander?

Actualmente, Alexander tiene 39 años y nadie sabe con certeza cuál es su ocupación. Solo se le ha visto en redes sociales publicando recuerdos con la intérprete de 'Baby One More Time'.

Lo que más llamaba la atención de la relación entre estas dos celebridades fue lo poco que duró. El 3 de enero de 2004, contrajeron nupcias en Las Vegas, Nevada. Durante los años 2000, muchos enamorados llegaban a esta ciudad con el fin de tener una boda rápida, tendencia que fue acogida por la cantante.

“Ella solo vino y me preguntó. ‘Hay que casarnos’ y yo estaba como ‘Claro, hay que hacerlo’", señaló Alexander ante la prensa local. En ese momento tenían solo 22 años y parecían estar viviendo la locura del amor.

No obstante, 55 horas después de haberse formalizado el matrimonio, el 5 de enero del 2004, anunciaron su divorcio. El motivo fue que la madre de Spears, Lynne Spears, se dio cuenta de que no había firmado un acuerdo prenupcial, por lo que decidieron cancelar en el compromiso para que su fortuna no corriera peligro.

Alexander narró ante los medios locales que cuando la artista llamó a su progenitora para darle la agradable noticia, no lo tomó de la mejor manera y les ordenó separarse.

Inicialmente, pensaban que al anular el matrimonio podrían continuar con su noviazgo, pero no fue así y un mes después cortaron toda comunicación.

El escándalo en la boda de Britney

En 2022, Alexander fue arrestado luego de irrumpir en la boda de Spears con Sam Asghari. El hombre llegó al recinto haciendo una transmisión en vivo en Instagram, gritando: "Ella fue mi primer esposa, mi única esposa".

Tras el escándalo, los guardias de seguridad lo expulsaron y posteriormente fue capturado. Incluso se dice que había ejercido acoso en contra de la artista y que había violado una orden de alejamiento que había interpuesto en contra de él.